Отказ тормозов не приходит внезапно — машина подаёт сигналы заранее

2:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Исправная тормозная система — один из главных факторов безопасности на дороге. При этом многие водители полагают, что выявить износ колодок можно только на сервисе. На самом деле, как отмечают эксперты, базовые признаки доступны даже новичкам, без необходимости визуального осмотра тормозных механизмов.

Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авария

Срок службы колодок зависит от множества факторов: стиля вождения, состояния автомобиля и условий эксплуатации. Водители, предпочитающие резкие ускорения и интенсивные торможения, чаще сталкиваются с необходимостью замены, чем те, кто передвигается преимущественно в городских пробках.

Когда проверять тормоза

Рекомендуется контролировать состояние тормозных колодок, дисков и всей системы не реже, чем каждые 2-3 тысячи километров, а не только во время планового ТО. Пренебрежение этими проверками может привести к серьёзным последствиям, ведь отказ тормозов напрямую угрожает жизни и здоровью водителя и пассажиров.

Лайфхаки для водителей: как распознать износ колодок

Даже без специальных знаний и инструментов автовладелец может заметить первые признаки неисправности тормозной системы.

Характерный скрип. Один из самых явных сигналов — появление неприятного звука при нажатии на педаль. Скрип указывает либо на сильный износ колодок, либо на неполадки других элементов тормозного механизма.

Изменение работы педали. Если педаль стала слишком "лёгкой", а для эффективного торможения приходится прилагать больше усилий, колодки, скорее всего, требуют замены.

Увеличение тормозного пути. Если автомобиль останавливается заметно дольше, чем обычно, — это прямое указание на то, что колодки изношены.

Почему пробег не всегда показатель

Опытные водители часто ориентируются на километраж, чтобы рассчитать момент замены передних и задних колодок. Однако полагаться только на пробег нельзя. Износ во многом зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Поэтому ориентироваться стоит на совокупность признаков: звуки при торможении, изменение усилия педали и удлинение тормозного пути.

Проверка состояния тормозных колодок — задача, с которой справится любой водитель. Достаточно прислушаться к звукам при торможении, обратить внимание на педаль и поведение автомобиля на дороге. Эти простые наблюдения помогут вовремя заменить колодки и сохранить безопасность.

Уточнения

Тормозная система ранее Тормоз — специальная система для замедления или полного прекращения движения чего-либо, например груза, повозки, автомобиля, самолёта, подъёмной машины и прочего, которая дает возможность управлять этим движением и в случае надобности остановить его.

