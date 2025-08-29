Пробег перевалил за сотню? Неправильное масло убьёт мотор быстрее всего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Большинство российских автомобилистов эксплуатируют машины с пробегом свыше 100 тысяч километров. Когда этот рубеж пройден, у многих возникает вопрос: пора ли менять тип моторного масла?

Специалисты отмечают: если масло заменялось регулярно — каждые 7-8 тысяч километров — переход на другой тип смазки вовсе не обязателен. Для современных двигателей при нормальной эксплуатации такой пробег не является критическим. Однако если владелец планирует использовать автомобиль ещё несколько лет и хочет продлить ресурс двигателя, выбор другого типа масла может стать разумной профилактической мерой.

Какое масло выбрать

При выборе масла важно ориентироваться не только на пробег, но и на рекомендации производителя. В технической документации к автомобилю указаны допустимые классы вязкости и стандарты. Игнорировать эти параметры не стоит: они подбираются под конструкцию конкретного двигателя.

Основные варианты для машин с пробегом:

  • 0W30 или 5W30 — оптимальны для средней полосы России;

  • 10W30 — подходит для более тёплых регионов.

Выбор вязкости зависит и от самого масла: синтетика, полусинтетика или минералка.

Когда стоит задуматься о смене

После 100 тысяч километров при исправном двигателе такие признаки, как повышенный расход масла, посторонние звуки или течи по прокладкам, обычно не появляются. Исключение — моторы, изначально склонные к "масложору". Если подобных проблем нет, менять масло только из-за пробега необязательно.

Тем не менее, если расход масла увеличился или появились другие тревожные симптомы, переход на более вязкий вариант может помочь компенсировать естественный износ.

Ситуация на российском рынке

После ухода ряда зарубежных брендов выбор качественных масел в России стал заметно уже. В таких условиях эксперты рекомендуют прислушиваться к советам проверенных сервисных центров. Там подскажут аналоги менее известных производителей, которые соответствуют необходимым допускам и безопасны для двигателя.

Пробег в 100 тысяч километров не означает, что моторное масло нужно менять на другой тип. Главное — чтобы оно соответствовало допускам производителя и климатическим условиям. А вот переход на новое масло стоит рассматривать при появлении симптомов износа или при намерении максимально продлить ресурс двигателя.

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
