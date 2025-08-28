Родной аккумулятор ходит 5 лет, а новый ломается через 2 — в чём подвох

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Многие автомобилисты отмечают: аккумуляторы, установленные производителем на этапе сборки автомобиля, работают заметно дольше, чем новые батареи, приобретённые в магазинах. Если "родные" свинцово-кислотные аккумуляторы в среднем служат 4-5 лет, то купленные в розницу нередко выходят из строя уже через 2-3 года.

Фото: freepik.com by senivpetro
Интересно, что владельцы бюджетных автомобилей находятся в более выгодном положении, чем обладатели премиальных моделей: чем больше в машине электроники и энергопотребляющих систем, тем выше нагрузка на батарею и короче её срок службы.

Почему заводские батареи надёжнее

Дело не в том, что в магазинах продают "хуже", а в системе контроля. У автопроизводителей и поставщиков аккумуляторов заключены жёсткие контракты: если продукция не соответствует требованиям, договоры расторгаются.

Кроме того, в инженерных лабораториях автоконцернов проводится предварительное тестирование. На основании этих испытаний формируются стандарты качества, которым должна соответствовать каждая партия аккумуляторов для конвейера.

Розничные сети, напротив, используют менее строгие критерии. На срок службы сильно влияет и логистика: нарушение условий хранения и транспортировки приводит к тому, что батареи теряют заряд задолго до того, как окажутся под капотом.

Экономика против долговечности

Средний срок эксплуатации автомобиля в Европе составляет 5-8 лет — именно на этот период и рассчитаны комплектующие, включая аккумуляторы. Производить батареи, которые служат по 10 лет, экономически невыгодно: они окажутся слишком дорогими, и массовый рынок их просто не примет.

Именно поэтому современные аккумуляторы имеют ограниченный ресурс: это позволяет удерживать цены на приемлемом уровне и соответствовать жизненному циклу автомобиля.

Как выбрать долговечный аккумулятор

Тем, кто хочет увеличить срок службы батареи, стоит обратить внимание на современные технологии.

  • EFB (Enhanced Flooded Battery) — улучшенные свинцово-кислотные аккумуляторы, рассчитанные примерно на 4-5 лет эксплуатации.

  • AGM (Absorbent Glass Mat) — батареи с абсорбирующими матами из стекловолокна, способные прослужить 6-8 лет. Они устойчивее к глубоким разрядам и лучше справляются с высоким энергопотреблением современных автомобилей, но стоят заметно дороже.

Заводские аккумуляторы служат дольше благодаря строгим стандартам автопроизводителей и правильным условиям хранения. Покупные батареи чаще подводят из-за менее жёсткого контроля и нарушений при транспортировке. Тем не менее, грамотный выбор и использование аккумулятора по современным технологиям может продлить срок его службы и снизить риск неожиданных проблем на дороге.

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
