Крышка расширительного бачка: дешёвая запчасть, которая решает судьбу двигателя

Многие автовладельцы считают крышку расширительного бачка системы охлаждения простой пластиковой или металлической деталью и редко обращают на неё внимание. Однако именно этот элемент может стать причиной серьёзных неисправностей двигателя. По словам специалистов автосервисов, пренебрежение проверкой крышки нередко приводит к перегреву мотора и дорогостоящему ремонту.
Крышка расширительного бачка — это не просто заглушка. В её конструкции спрятаны два клапана, от исправности которых напрямую зависит работа всей системы охлаждения.
Предохранительный клапан активируется при запуске двигателя. Он позволяет мотору выйти на рабочую температуру и удерживает давление в системе.
Впускной клапан компенсирует снижение объёма охлаждающей жидкости после остановки двигателя и предотвращает образование разрежения внутри системы.
Если хотя бы один из клапанов перестаёт выполнять свою функцию, последствия могут быть критичными: появляются утечки антифриза, образуются воздушные пробки, а это прямой путь к перегреву, повреждению блока цилиндров или прогару прокладки ГБЦ.
Проверить состояние крышки можно самостоятельно, но важно соблюдать осторожность.
Впускной клапан. Автомобиль должен полностью остыть. Если патрубки под капотом сжаты внутрь — это тревожный сигнал: крышка не компенсирует падение давления, и её необходимо заменить.
Предохранительный клапан. Двигатель прогревают до рабочей температуры, после чего аккуратно начинают откручивать крышку. Если слышно характерное шипение воздуха — клапан функционирует исправно. Отсутствие звука указывает на его поломку и необходимость замены детали.
Сломанная крышка расширительного бачка может показаться мелочью, но именно она приводит к серьёзным поломкам:
перегрев двигателя;
повреждение головки блока цилиндров;
выход из строя системы охлаждения.
Все эти неисправности обойдутся в десятки раз дороже, чем своевременная замена крышки.
Крышка расширительного бачка — это важный элемент, обеспечивающий стабильную работу системы охлаждения. Проверять её состояние стоит регулярно, а при первых признаках неисправности не откладывать замену. Такой простой шаг помогает избежать дорогостоящего ремонта и продлевает срок службы двигателя.
