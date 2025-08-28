Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Родной аккумулятор ходит 5 лет, а новый ломается через 2 — в чём подвох
Одно упражнение может влиять сразу на всё тело — но мало кто догадывается об этом
Зимней сказки не будет: Анфиса Чехова определилась со свадебными планами
Забудьте про сложные рецепты: эта луковая фриттата готовится из 6 ингредиентов
Сергей Соседов высказался о Новой волне: почему старая гвардия важнее молодых артистов
Сбежал с подсолнухами: как провал дегустации Макаревича* в Батуми испортил вечер артиста
Недопили — перегорели: как обезвоживание усиливает стресс
Хватит качать пресс: это упражнение вылепит талию за неделю — нужен только пол
Почему частный двор для собаки — не рай, а золотая клетка, калечащая психику

Крышка расширительного бачка: дешёвая запчасть, которая решает судьбу двигателя

2:39
Авто

Многие автовладельцы считают крышку расширительного бачка системы охлаждения простой пластиковой или металлической деталью и редко обращают на неё внимание. Однако именно этот элемент может стать причиной серьёзных неисправностей двигателя. По словам специалистов автосервисов, пренебрежение проверкой крышки нередко приводит к перегреву мотора и дорогостоящему ремонту.

Сломанный двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сломанный двигатель

Два клапана внутри

Крышка расширительного бачка — это не просто заглушка. В её конструкции спрятаны два клапана, от исправности которых напрямую зависит работа всей системы охлаждения.

  • Предохранительный клапан активируется при запуске двигателя. Он позволяет мотору выйти на рабочую температуру и удерживает давление в системе.

  • Впускной клапан компенсирует снижение объёма охлаждающей жидкости после остановки двигателя и предотвращает образование разрежения внутри системы.

Если хотя бы один из клапанов перестаёт выполнять свою функцию, последствия могут быть критичными: появляются утечки антифриза, образуются воздушные пробки, а это прямой путь к перегреву, повреждению блока цилиндров или прогару прокладки ГБЦ.

Как заметить неисправность

Проверить состояние крышки можно самостоятельно, но важно соблюдать осторожность.

  • Впускной клапан. Автомобиль должен полностью остыть. Если патрубки под капотом сжаты внутрь — это тревожный сигнал: крышка не компенсирует падение давления, и её необходимо заменить.

  • Предохранительный клапан. Двигатель прогревают до рабочей температуры, после чего аккуратно начинают откручивать крышку. Если слышно характерное шипение воздуха — клапан функционирует исправно. Отсутствие звука указывает на его поломку и необходимость замены детали.

Последствия игнорирования

Сломанная крышка расширительного бачка может показаться мелочью, но именно она приводит к серьёзным поломкам:

  • перегрев двигателя;

  • повреждение головки блока цилиндров;

  • выход из строя системы охлаждения.

Все эти неисправности обойдутся в десятки раз дороже, чем своевременная замена крышки.

Крышка расширительного бачка — это важный элемент, обеспечивающий стабильную работу системы охлаждения. Проверять её состояние стоит регулярно, а при первых признаках неисправности не откладывать замену. Такой простой шаг помогает избежать дорогостоящего ремонта и продлевает срок службы двигателя.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Ким Чен Ын едет в Китай, на кону — новый мировой военный альянс
Военные новости
Ким Чен Ын едет в Китай, на кону — новый мировой военный альянс Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка
Садоводство, цветоводство
Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Погоня в небе: Су-35 рассекретил американский Poseidon с новым глазом-шпионом
Камеры спят, штрафов нет: регионы сдались под тяжестью цен и правил, оставив трассы без контроля
Камеры спят, штрафов нет: регионы сдались под тяжестью цен и правил, оставив трассы без контроля
Последние материалы
Забудьте про сложные рецепты: эта луковая фриттата готовится из 6 ингредиентов
Сергей Соседов высказался о Новой волне: почему старая гвардия важнее молодых артистов
Сбежал с подсолнухами: как провал дегустации Макаревича* в Батуми испортил вечер артиста
Недопили — перегорели: как обезвоживание усиливает стресс
Хватит качать пресс: это упражнение вылепит талию за неделю — нужен только пол
Почему частный двор для собаки — не рай, а золотая клетка, калечащая психику
Панк из юрского периода: шипастый динозавр потряс учёных
Отважный путешественник или бессовестный хайпожор? Видео о племени каннибалов вызвало гнев в сети
Наука, кадры, индустрия — три карты в игре за лидерство: чем удивил Технопром-2025
5 хитростей, которые превратят тесную прихожую в просторное и светлое помещение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.