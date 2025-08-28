Крышка расширительного бачка: дешёвая запчасть, которая решает судьбу двигателя

Многие автовладельцы считают крышку расширительного бачка системы охлаждения простой пластиковой или металлической деталью и редко обращают на неё внимание. Однако именно этот элемент может стать причиной серьёзных неисправностей двигателя. По словам специалистов автосервисов, пренебрежение проверкой крышки нередко приводит к перегреву мотора и дорогостоящему ремонту.

Два клапана внутри

Крышка расширительного бачка — это не просто заглушка. В её конструкции спрятаны два клапана, от исправности которых напрямую зависит работа всей системы охлаждения.

Предохранительный клапан активируется при запуске двигателя. Он позволяет мотору выйти на рабочую температуру и удерживает давление в системе.

Впускной клапан компенсирует снижение объёма охлаждающей жидкости после остановки двигателя и предотвращает образование разрежения внутри системы.

Если хотя бы один из клапанов перестаёт выполнять свою функцию, последствия могут быть критичными: появляются утечки антифриза, образуются воздушные пробки, а это прямой путь к перегреву, повреждению блока цилиндров или прогару прокладки ГБЦ.

Как заметить неисправность

Проверить состояние крышки можно самостоятельно, но важно соблюдать осторожность.

Впускной клапан. Автомобиль должен полностью остыть. Если патрубки под капотом сжаты внутрь — это тревожный сигнал: крышка не компенсирует падение давления, и её необходимо заменить.

Предохранительный клапан. Двигатель прогревают до рабочей температуры, после чего аккуратно начинают откручивать крышку. Если слышно характерное шипение воздуха — клапан функционирует исправно. Отсутствие звука указывает на его поломку и необходимость замены детали.

Последствия игнорирования

Сломанная крышка расширительного бачка может показаться мелочью, но именно она приводит к серьёзным поломкам:

перегрев двигателя;

повреждение головки блока цилиндров;

выход из строя системы охлаждения.

Все эти неисправности обойдутся в десятки раз дороже, чем своевременная замена крышки.

Крышка расширительного бачка — это важный элемент, обеспечивающий стабильную работу системы охлаждения. Проверять её состояние стоит регулярно, а при первых признаках неисправности не откладывать замену. Такой простой шаг помогает избежать дорогостоящего ремонта и продлевает срок службы двигателя.

