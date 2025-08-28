Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Батарея садится быстрее, а система тормозит: к чему приводит неверный режим сна
Настя Ивлеева раскрыла секрет своих изменившихся черт лица: правда ли она удалила комки Биша
В России массово отключают дорожные камеры из-за новых федеральных требований
Связь времён: археологи нашли подтверждение существования хананеев из Библии
Секрет эластичного бисквита раскрыт: готовим шоколадный рулет, который не ломается и не крошится
Ставки взлетели, кошельки потяжелели: как Центробанк повлиял на сбережения россиян
Бактерии летят с вами в одном ряду: как защитить себя от болезней в самолёте
Грязь, плесень, хаос: главные ошибки, которые превращают ванную в рассадник бактерий
Солнце ушло, а след остался: кому срочно нужно проверить родинки до того, как станет слишком поздно

Почему не стоит доливать бензин после щелчка пистолета — даже если кажется, что место ещё есть

2:08
Авто

На современных АЗС заправочные пистолеты оборудованы системой автоматической остановки подачи топлива. Она предотвращает перелив и защищает окружающую среду от загрязнений.
В основе конструкции — механический принцип: внутри пистолета есть вентиляционный канал, реагирующий на прекращение потока воздуха при заполнении бака. Как только топливо достигает критического уровня и перекрывает поступление воздуха, система моментально блокирует подачу бензина или дизеля.

нефть
Фото: wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
нефть

Важно, что электронных датчиков в пистолете нет — это исключает риск искрообразования и делает процесс максимально безопасным.

Почему подача топлива прерывается слишком рано

Иногда автомобилисты сталкиваются с тем, что пистолет "щёлкает" и отключается ещё до того, как бак полностью заполнен. Причин у этого несколько:

  • неправильная установка пистолета в горловину бака;

  • неисправность оборудования на АЗС;

  • засорение горловины или топливного патрубка, мешающее нормальной циркуляции воздуха;

  • проблемы с вентиляцией топливного бака, которые требуют диагностики и ремонта.

Во всех этих случаях прерывание подачи топлива не связано с фактическим уровнем в баке, а является следствием нарушения нормального процесса заправки.

Нужно ли доливать после щелчка

Если пистолет отключился в момент, когда бак действительно полон, продолжать заправку нельзя. Перелив создаёт риск попадания топлива на кузов и элементы автомобиля, что опасно как с точки зрения возгорания, так и для лакокрасочного покрытия. Эксперты советуют: первый щелчок пистолета — сигнал к завершению заправки.

Преждевременное отключение заправочного пистолета не всегда указывает на неисправность автомобиля, но может быть связано как с состоянием оборудования АЗС, так и с проблемами вентиляции топливного бака. Важно не игнорировать такие ситуации: при повторяющихся случаях стоит проверить топливную систему у специалистов.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Азербайджан
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Видео 
Европа проснулась: Словения нанесла удар в самое сердце Израиля
Мир. Новости мира
Европа проснулась: Словения нанесла удар в самое сердце Израиля Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Последние материалы
Бактерии летят с вами в одном ряду: как защитить себя от болезней в самолёте
Грязь, плесень, хаос: главные ошибки, которые превращают ванную в рассадник бактерий
Солнце ушло, а след остался: кому срочно нужно проверить родинки до того, как станет слишком поздно
Смог, УФ и пыль: как защитить кожу от агрессивной среды
Первое похолодание — не повод для тоски: как превратить стресс в удовольствие
Тайный враг похудения: что на самом деле замедляет метаболизм и рушит все усилия
Рынок лихорадит перед 1 сентября: россияне тратят на цветы больше, чем раньше
250 килограммов живой ярости и пасть, которая ломала кости — что скрывала земля все эти миллионы лет
Неожиданный перформанс: как дочь Агутина и Варум зажгла публику Лос-Анджелеса
Производители пятновыводителей скрывают это: реальный способ убрать пятна крови с любой ткани
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.