Почему не стоит доливать бензин после щелчка пистолета — даже если кажется, что место ещё есть

На современных АЗС заправочные пистолеты оборудованы системой автоматической остановки подачи топлива. Она предотвращает перелив и защищает окружающую среду от загрязнений.
В основе конструкции — механический принцип: внутри пистолета есть вентиляционный канал, реагирующий на прекращение потока воздуха при заполнении бака. Как только топливо достигает критического уровня и перекрывает поступление воздуха, система моментально блокирует подачу бензина или дизеля.
Важно, что электронных датчиков в пистолете нет — это исключает риск искрообразования и делает процесс максимально безопасным.
Иногда автомобилисты сталкиваются с тем, что пистолет "щёлкает" и отключается ещё до того, как бак полностью заполнен. Причин у этого несколько:
неправильная установка пистолета в горловину бака;
неисправность оборудования на АЗС;
засорение горловины или топливного патрубка, мешающее нормальной циркуляции воздуха;
проблемы с вентиляцией топливного бака, которые требуют диагностики и ремонта.
Во всех этих случаях прерывание подачи топлива не связано с фактическим уровнем в баке, а является следствием нарушения нормального процесса заправки.
Если пистолет отключился в момент, когда бак действительно полон, продолжать заправку нельзя. Перелив создаёт риск попадания топлива на кузов и элементы автомобиля, что опасно как с точки зрения возгорания, так и для лакокрасочного покрытия. Эксперты советуют: первый щелчок пистолета — сигнал к завершению заправки.
Преждевременное отключение заправочного пистолета не всегда указывает на неисправность автомобиля, но может быть связано как с состоянием оборудования АЗС, так и с проблемами вентиляции топливного бака. Важно не игнорировать такие ситуации: при повторяющихся случаях стоит проверить топливную систему у специалистов.
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³.
