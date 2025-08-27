Думали, что можно доехать до сервиса? Спущенное колесо решает иначе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:08
Авто

Причин для медленного спуска шины может быть множество. Чаще всего это негерметичность ниппеля или маленький саморез, застрявший в протекторе. В таких случаях воздух выходит постепенно, и водитель нередко долгое время не замечает изменений. Процесс развивается почти незаметно, но последствия могут быть серьёзными.

Замена колеса
Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замена колеса

Чем опасно движение на спущенной шине

Главная проблема заключается в том, что при недостаточном давлении в работу включаются участки покрышки, которые в норме не должны соприкасаться с дорогой. Они начинают интенсивно стираться, а корд — внутренний каркас, отвечающий за форму и прочность — испытывает критическую нагрузку.

К тому же, недокачанные шины негативно отражаются на управляемости автомобиля и увеличивают расход топлива. При высокой скорости возрастает риск потери контроля даже на ровной дороге, а на сложных покрытиях вероятность аварии становится ещё выше. Об этом напомнили в ГАИ, подчеркнув, что игнорировать проблему опасно.

Что делать в пути

Лучший вариант при обнаружении спущенного колеса — немедленно подкачать его и отправиться к ближайшему шиномонтажу. Но что делать, если насоса под рукой нет?

Инспекторы отмечают: если давление упало не критически и диск ещё не касается внутренней поверхности шины, до сервиса можно доехать, но только при строгих условиях:

  • расстояние — не более 5–7 км;

  • скорость — минимальная, без резких ускорений;

  • маневры — максимально плавные;

  • контроль — периодические остановки для проверки состояния колеса.

Такой щадящий режим снижает риск разрушения покрышки и позволяет её восстановить после ремонта.

Более надёжное решение

Даже если кажется, что колесо «ещё держится», эксперты настоятельно рекомендуют не рисковать. Гораздо разумнее и безопаснее сразу установить запаску и продолжить движение уже без угрозы для автомобиля и пассажиров.

Уточнения

Колесо́ — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
