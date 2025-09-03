Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Размером с автобус: астероид 2025 QV5 приблизится к Земле
Секретный способ общения с кошкой раскрыт: простое движение меняет её отношение к хозяину
Человечество в шаге от новой эры: дорога на Марс стала в десять раз короче
Секрет безопасности на кухне: почему мытье яиц — это не прихоть, а жизненная необходимость
Тематические сады и шоу: Парижский Диснейленд откроет новый мир приключений
Ожидание и реальность: почему моноспектакль Данилы Козловского разочаровал публику
Минус 10 кг за 2 недели: методика китаянок, которая будоражит весь мир — эта диета сжигает жир сама
Ореховый в интерьере: как не превратить квартиру в музей 90-х
Рестораны используют этот трюк ежедневно: вот как почистить духовку менее чем за 5 минут

Он ехал, когда другие сыпались: как скромный Opel стал эталоном среди первых иномарок в СНГ

3:17
Авто

В начале 1990-х годов отечественные дороги буквально заполонили "иномарки". Многие из них были машинами 1980-х, и именно среди этих "немцев со стажем" особое место занял Opel Rekord E. Для тысяч бывших советских автомобилистов он стал первой настоящей иномаркой — простой, но надёжной, комфортной и доступной.

Opel Rekord E на улице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Opel Rekord E на улице

Владельцы шутили: Rekord E — это "правильная смесь Жигулей и Волги, собранная немцами". И в этой шутке была доля правды.

Opel, каким его уже не помнят

Сегодня бренд Opel ассоциируется скорее с компактными моделями вроде Astra, Corsa или Mokka. Но в 1970–1980-х Opel воспринимался совсем иначе: он был золотой серединой между "народным" Volkswagen и "премиальной тройкой" BMW, Mercedes, Audi.

Rekord E выпускался с 1977 по 1986 год и отличался сдержанным дизайном, просторным салоном и достойным уровнем комфорта. Велюровые сиденья, широкие двери, высокая приборная панель — всё это делало его настоящим "немцем для народа".

Техника без изысков, но с характером

Под капотом Opel Rekord E чаще всего стоял 2-литровый мотор на 100 л. с. По нынешним меркам — скромный показатель. Но в те годы, когда движение по трассам редко превышало 90 км/ч, динамики хватало с запасом. Машина разгонялась до сотни за 16 секунд, и этого было достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно.

Главное же достоинство двигателей Opel - их долговечность.

"Кузов сгниёт, а мотор всё равно работает". — часто говорили водители.

Ахиллесова пята — кузов

Именно коррозия стала причиной того, что до наших дней сохранилось так мало экземпляров Rekord E. Немцы использовали качественную краску, но сам металл оказался слабым — ржавчина поедала его слишком быстро.

При этом ходовая часть была настоящим подарком для советских дорог: независимая подвеска делала езду по нашим ухабам удивительно комфортной.

"Rekord E не ехал, а парил над дорогой". — вспоминали многие водители.

Дизайн, который не устарел полностью

Конечно, интерьер Rekord сегодня выглядит архаично. Но если сравнивать по уровню удобства и продуманности, он способен удивить — некоторые современные бюджетные модели уступают "старичку" в деталях.

Внешний облик Rekord E до сих пор кажется стильным и сдержанным. Это не огромная "баржа" и не слишком компактный автомобиль — Opel нашёл золотую середину.

Машина, о которой вспоминают с теплом

Opel Rekord E — это не просто автомобиль. Для тысяч людей он стал символом новых возможностей в постсоветское время. Он был практичным, долговечным и удивительно удобным для своей эпохи. Сегодня его можно встретить разве что на ретро-фестивалях или у коллекционеров, но воспоминания о нём у автомобилистов по-прежнему самые тёплые.

Уточнения

Opel Automobile GmbH (ˈ´oːpəl) — немецкий производитель автомобилей, штаб-квартира расположена в Рюссельсхайме (Германия).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Популярное
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта

Полезная альтернатива классической закуске — кабачковая икра без жарки, с тыквой и ароматной зеленью, которую легко приготовить в духовке.

Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Смеющиеся крысы, пьющие обезьяны и рожающие самцы: 10 фактов о животных, которые звучат как выдумка
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Последние материалы
Упражнение из 70-х снова стало модным — но знают ли все, что стоит за его популярностью
Что нельзя вернуть в магазин: список, который сбережёт нервы и деньги
Соцсети в восторге, а врачи хватаются за голову: опасный бум интервального голодания
Теплица, которая не принесёт плодов: какие ошибки осенью сводят урожайность к нулю
НДС прощается с золотом: станет ли драгметалл доступнее для россиян
Тайный драйвер прогресса: что заставляет малые техкомпании расти как на дрожжах
Океан хранит секреты, о которых лучше не знать: на морском дне нашли существо, которое пожирает акул
Испания восстаёт против толп туристов: под контролем арендное жильё
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Фотограф-любитель случайно заснял самолёт RATT55: что скрывали облака
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.