Он ехал, когда другие сыпались: как скромный Opel стал эталоном среди первых иномарок в СНГ

3:17 Your browser does not support the audio element. Авто

В начале 1990-х годов отечественные дороги буквально заполонили "иномарки". Многие из них были машинами 1980-х, и именно среди этих "немцев со стажем" особое место занял Opel Rekord E. Для тысяч бывших советских автомобилистов он стал первой настоящей иномаркой — простой, но надёжной, комфортной и доступной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Opel Rekord E на улице

Владельцы шутили: Rekord E — это "правильная смесь Жигулей и Волги, собранная немцами". И в этой шутке была доля правды.

Opel, каким его уже не помнят

Сегодня бренд Opel ассоциируется скорее с компактными моделями вроде Astra, Corsa или Mokka. Но в 1970–1980-х Opel воспринимался совсем иначе: он был золотой серединой между "народным" Volkswagen и "премиальной тройкой" BMW, Mercedes, Audi.

Rekord E выпускался с 1977 по 1986 год и отличался сдержанным дизайном, просторным салоном и достойным уровнем комфорта. Велюровые сиденья, широкие двери, высокая приборная панель — всё это делало его настоящим "немцем для народа".

Техника без изысков, но с характером

Под капотом Opel Rekord E чаще всего стоял 2-литровый мотор на 100 л. с. По нынешним меркам — скромный показатель. Но в те годы, когда движение по трассам редко превышало 90 км/ч, динамики хватало с запасом. Машина разгонялась до сотни за 16 секунд, и этого было достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно.

Главное же достоинство двигателей Opel - их долговечность.

"Кузов сгниёт, а мотор всё равно работает". — часто говорили водители.

Ахиллесова пята — кузов

Именно коррозия стала причиной того, что до наших дней сохранилось так мало экземпляров Rekord E. Немцы использовали качественную краску, но сам металл оказался слабым — ржавчина поедала его слишком быстро.

При этом ходовая часть была настоящим подарком для советских дорог: независимая подвеска делала езду по нашим ухабам удивительно комфортной.

"Rekord E не ехал, а парил над дорогой". — вспоминали многие водители.

Дизайн, который не устарел полностью

Конечно, интерьер Rekord сегодня выглядит архаично. Но если сравнивать по уровню удобства и продуманности, он способен удивить — некоторые современные бюджетные модели уступают "старичку" в деталях.

Внешний облик Rekord E до сих пор кажется стильным и сдержанным. Это не огромная "баржа" и не слишком компактный автомобиль — Opel нашёл золотую середину.

Машина, о которой вспоминают с теплом

Opel Rekord E — это не просто автомобиль. Для тысяч людей он стал символом новых возможностей в постсоветское время. Он был практичным, долговечным и удивительно удобным для своей эпохи. Сегодня его можно встретить разве что на ретро-фестивалях или у коллекционеров, но воспоминания о нём у автомобилистов по-прежнему самые тёплые.

Уточнения

Opel Automobile GmbH (ˈ´oːpəl) — немецкий производитель автомобилей, штаб-квартира расположена в Рюссельсхайме (Германия).

