50 оттенков серого: почему все новые автомобили выглядят как клоны

Всё чаще можно услышать жалобы: новые автомобили похожи друг на друга. Исследование JATO Dynamics подтверждает это — около 70% продаваемых машин в Европе окрашены в три цвета: серый, белый и чёрный.

Парковка с автомобилями
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Парковка с автомобилями

Три главных цвета автопарков

На пяти крупнейших рынках Европы — в Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании — лидируют:

  • серый — 27,3%;

  • белый — 22%;

  • чёрный — 18%.

Популярность объясняется просто: значительная часть новых автомобилей регистрируется бизнес-клиентами, которые регулярно обновляют автопарки. Для них важна высокая остаточная стоимость при перепродаже, а "нейтральные" цвета считаются самыми выгодными.

Другие оттенки

После "большой тройки" идут синий (12,1%), красный (7,4%) и жёлтый (5,4%). Несмотря на среднюю доплату около 700 евро, более 64% покупателей выбирают металлик.

И всё же есть исключения: автомобили в ретро-стиле, вроде Fiat 500e или Renault 5, чаще окрашивают в яркие оттенки — от жёлтого до красного.

Интерьеры: чёрный вне конкуренции

Не менее консервативны и салоны автомобилей:

  • 69% покупателей выбирают чёрный интерьер;

  • 22% — серый;

  • лишь 4% — двухцветную обивку.

При этом вкусы в отделке заметно отличаются в разных странах:

  • в Германии и Великобритании большинство предпочитают искусственную кожу (57% и 53%);

  • в Испании, Франции и Италии покупатели чаще выбирают ткань (от 75% до 85%).

Причины могут крыться не только в финансах, но и в климате: в жарких странах кожаный салон менее практичен.

Рынок новых автомобилей Европы всё больше уходит в сторону однообразия: безопасные цвета, строгие интерьеры и минимум экспериментов. И только редкие ретро-модели разбавляют серо-белый поток яркими пятнами.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
