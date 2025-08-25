50 оттенков серого: почему все новые автомобили выглядят как клоны

Всё чаще можно услышать жалобы: новые автомобили похожи друг на друга. Исследование JATO Dynamics подтверждает это — около 70% продаваемых машин в Европе окрашены в три цвета: серый, белый и чёрный.
На пяти крупнейших рынках Европы — в Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании — лидируют:
серый — 27,3%;
белый — 22%;
чёрный — 18%.
Популярность объясняется просто: значительная часть новых автомобилей регистрируется бизнес-клиентами, которые регулярно обновляют автопарки. Для них важна высокая остаточная стоимость при перепродаже, а "нейтральные" цвета считаются самыми выгодными.
После "большой тройки" идут синий (12,1%), красный (7,4%) и жёлтый (5,4%). Несмотря на среднюю доплату около 700 евро, более 64% покупателей выбирают металлик.
И всё же есть исключения: автомобили в ретро-стиле, вроде Fiat 500e или Renault 5, чаще окрашивают в яркие оттенки — от жёлтого до красного.
Не менее консервативны и салоны автомобилей:
69% покупателей выбирают чёрный интерьер;
22% — серый;
лишь 4% — двухцветную обивку.
При этом вкусы в отделке заметно отличаются в разных странах:
в Германии и Великобритании большинство предпочитают искусственную кожу (57% и 53%);
в Испании, Франции и Италии покупатели чаще выбирают ткань (от 75% до 85%).
Причины могут крыться не только в финансах, но и в климате: в жарких странах кожаный салон менее практичен.
Рынок новых автомобилей Европы всё больше уходит в сторону однообразия: безопасные цвета, строгие интерьеры и минимум экспериментов. И только редкие ретро-модели разбавляют серо-белый поток яркими пятнами.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.