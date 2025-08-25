Тайна эмблемы Subaru: почему японцы выбрали звёзды, и где спрятана седьмая

Логотип Subaru — одна из самых узнаваемых автомобильных эмблем, и за её элегантным дизайном скрывается глубокая символика.

Фото: commons.wikimedia.org by Iouri Goussev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Subaru

История появления

Название Subaru переводится с японского как "союз". Это отражает событие 1953 года, когда пять компаний объединились в корпорацию Fuji Heavy Industries, производившую автомобили Subaru (позже она стала Subaru Corporation). На эмблеме пять маленьких звёзд символизируют эти компании, а крупная звезда — сам бренд.

Звёздное вдохновение

Эмблема отсылает к звёздному скоплению Плеяды, известному как Семь сестёр. Однако на логотипе изображены только шесть звёзд: седьмая слишком тусклая, чтобы её можно было увидеть невооружённым глазом.

Символика цвета и формы

Звёзды образуют силуэт буквы S .

Синий фон в японской культуре символизирует доверие, надёжность и долговечность.

Серебристые акценты намекают на высокое качество и современные технологии.

Плеяды ассоциируются с обновлением и ростом, что подчёркивает стремление Subaru к инновациям.

Спортивная версия логотипа

Не всегда логотип Subaru был синим. Подразделение Subaru Technica International (STI) использовало яркий вишнёвый цвет "сакура но иро". На спортивных Impreza можно увидеть эмблему с этим фоном или даже простую "i" вместо звёзд — от названия Impreza. Для Forester в Японии использовался аналогичный знак с буквой "f".

Эмблема Subaru — это не просто графика, а целая философия бренда, в которой переплетаются история, культура и стремление к постоянному развитию.

Уточнения

Subaru (яп. スバル) — автомобилестроительный бренд, принадлежит компании Subaru Corporation.

