Тайна эмблемы Subaru: почему японцы выбрали звёзды, и где спрятана седьмая

Логотип Subaru — одна из самых узнаваемых автомобильных эмблем, и за её элегантным дизайном скрывается глубокая символика.
Название Subaru переводится с японского как "союз". Это отражает событие 1953 года, когда пять компаний объединились в корпорацию Fuji Heavy Industries, производившую автомобили Subaru (позже она стала Subaru Corporation). На эмблеме пять маленьких звёзд символизируют эти компании, а крупная звезда — сам бренд.
Эмблема отсылает к звёздному скоплению Плеяды, известному как Семь сестёр. Однако на логотипе изображены только шесть звёзд: седьмая слишком тусклая, чтобы её можно было увидеть невооружённым глазом.
Звёзды образуют силуэт буквы S.
Синий фон в японской культуре символизирует доверие, надёжность и долговечность.
Серебристые акценты намекают на высокое качество и современные технологии.
Плеяды ассоциируются с обновлением и ростом, что подчёркивает стремление Subaru к инновациям.
Не всегда логотип Subaru был синим. Подразделение Subaru Technica International (STI) использовало яркий вишнёвый цвет "сакура но иро". На спортивных Impreza можно увидеть эмблему с этим фоном или даже простую "i" вместо звёзд — от названия Impreza. Для Forester в Японии использовался аналогичный знак с буквой "f".
Эмблема Subaru — это не просто графика, а целая философия бренда, в которой переплетаются история, культура и стремление к постоянному развитию.
Subaru (яп. スバル) — автомобилестроительный бренд, принадлежит компании Subaru Corporation.
