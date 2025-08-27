Двигатель может заглохнуть на ходу: эти признаки позволят предугадать поломку машины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даже современные автомобили не застрахованы от внезапной остановки двигателя. Это крайне опасно — машина может заглохнуть на перекрёстке, в пробке или во время обгона. Причин несколько, и большинство связано с топливной системой, зажиганием, подачей воздуха или коробкой передач.

Проблемы с топливной системой

Если топливо не поступает в цилиндры в нужном объёме, двигатель просто перестанет работать.

Возможные неисправности:

  • засорённый топливный фильтр;

  • повреждённый насос или фильтр насоса;

  • загрязнённые форсунки;

  • использование некачественного бензина/дизеля;

  • утечка воздуха в топливопроводе;

  • закупорка или деформация магистралей;

  • неисправность регулятора давления топлива;

  • неисправность датчика давления;

  • загрязнённая дроссельная заслонка.

Что делать:

  • менять топливный фильтр по регламенту;

  • своевременно обслуживать и диагностировать насос;

  • чистить форсунки;

  • заправляться только на проверенных АЗС.

Система зажигания

Слабая искра или её отсутствие тоже приведут к остановке двигателя.

Типичные причины:

  • изношенные свечи зажигания;

  • повреждённые высоковольтные провода;

  • неисправность катушки зажигания;

  • поломка датчика положения коленвала.

Решения:

  • менять свечи каждые 20–50 тыс. км;

  • проверять и при необходимости менять провода;

  • диагностировать катушки и датчики.

Нарушения в подаче воздуха

Для нормального горения топлива нужно правильное соотношение воздуха и бензина (14,7:1).

Возможные причины:

  • забитый воздушный фильтр;

  • неисправен датчик массового расхода воздуха (MAF);

  • нарушена герметичность воздуховодов.

Что делать:

  • менять воздушный фильтр каждые 10–15 тыс. км (чаще в пыльных регионах);

  • регулярно проверять датчики;

  • следить за герметичностью патрубков.

Автоматическая коробка передач

На автомобилях с АКПП двигатель может заглохнуть из-за перегрузки или ошибок электроники.

Основные неисправности:

  • проблемы с гидротрансформатором;

  • повреждения гидроблока;

  • неисправность селектора;

  • сбои в электронном управлении.

Что делать:

  • проверять уровень и качество масла в коробке;

  • проводить обслуживание каждые 50–70 тыс. км;

  • при появлении вибраций или рывков сразу ехать на диагностику.

Профилактика

Чтобы избежать внезапной остановки двигателя:

  • регулярно менять масло, фильтры и свечи;

  • использовать качественное топливо и жидкости;

  • проводить компьютерную диагностику каждые 15–20 тыс. км;

  • осматривать машину перед началом сезонов (зима/лето).

Если двигатель глохнет, искать причину нужно комплексно — от топлива и зажигания до воздуха и АКПП. Но главное правило — профилактика и своевременное обслуживание: это дешевле и безопаснее, чем ремонт после аварийной остановки.

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

