Двигатель может заглохнуть на ходу: эти признаки позволят предугадать поломку машины

Даже современные автомобили не застрахованы от внезапной остановки двигателя. Это крайне опасно — машина может заглохнуть на перекрёстке, в пробке или во время обгона. Причин несколько, и большинство связано с топливной системой, зажиганием, подачей воздуха или коробкой передач.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сломавшаяся машина на дороге

Проблемы с топливной системой

Если топливо не поступает в цилиндры в нужном объёме, двигатель просто перестанет работать.

Возможные неисправности:

засорённый топливный фильтр;

повреждённый насос или фильтр насоса;

загрязнённые форсунки;

использование некачественного бензина/дизеля;

утечка воздуха в топливопроводе;

закупорка или деформация магистралей;

неисправность регулятора давления топлива;

неисправность датчика давления;

загрязнённая дроссельная заслонка.

Что делать:

менять топливный фильтр по регламенту;

своевременно обслуживать и диагностировать насос;

чистить форсунки;

заправляться только на проверенных АЗС.

Система зажигания

Слабая искра или её отсутствие тоже приведут к остановке двигателя.

Типичные причины:

изношенные свечи зажигания;

повреждённые высоковольтные провода;

неисправность катушки зажигания;

поломка датчика положения коленвала.

Решения:

менять свечи каждые 20–50 тыс. км;

проверять и при необходимости менять провода;

диагностировать катушки и датчики.

Нарушения в подаче воздуха

Для нормального горения топлива нужно правильное соотношение воздуха и бензина (14,7:1).

Возможные причины:

забитый воздушный фильтр;

неисправен датчик массового расхода воздуха (MAF);

нарушена герметичность воздуховодов.

Что делать:

менять воздушный фильтр каждые 10–15 тыс. км (чаще в пыльных регионах);

регулярно проверять датчики;

следить за герметичностью патрубков.

Автоматическая коробка передач

На автомобилях с АКПП двигатель может заглохнуть из-за перегрузки или ошибок электроники.

Основные неисправности:

проблемы с гидротрансформатором;

повреждения гидроблока;

неисправность селектора;

сбои в электронном управлении.

Что делать:

проверять уровень и качество масла в коробке;

проводить обслуживание каждые 50–70 тыс. км;

при появлении вибраций или рывков сразу ехать на диагностику.

Профилактика

Чтобы избежать внезапной остановки двигателя:

регулярно менять масло, фильтры и свечи;

использовать качественное топливо и жидкости;

проводить компьютерную диагностику каждые 15–20 тыс. км;

осматривать машину перед началом сезонов (зима/лето).

Если двигатель глохнет, искать причину нужно комплексно — от топлива и зажигания до воздуха и АКПП. Но главное правило — профилактика и своевременное обслуживание: это дешевле и безопаснее, чем ремонт после аварийной остановки.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

