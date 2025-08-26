Фильтр DPF забился — и мотор выпускает чёрный дым: правило 20-2500 продлит ресурс дизеля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:57
Авто

Фильтр твёрдых частиц (DPF) — это керамическая вставка в глушителе дизельного автомобиля. Его задача — задерживать сажу, образующуюся при сгорании топлива, и снижать количество вредных выбросов.

Черный выхлоп
Фото: Designed by Freepik by toa55, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черный выхлоп

Со временем фильтр забивается, и чтобы восстановить его работоспособность, требуется регенерация — сжигание осадка при температуре выше 600 °C.

Правило 20–2500

Механики рекомендуют помнить простой приём: раз в неделю-две нужно выезжать на трассу минимум на 20 минут, поддерживая 2000–2500 об/мин (примерно 90–120 км/ч на 5-й или 6-й передаче).

В этом режиме температура выхлопных газов поднимается достаточно высоко, чтобы сажа выгорела.

Почему в городе фильтр забивается быстрее

  • Короткие поездки (5–10 км) не прогревают двигатель: температура выхлопа остаётся на уровне 200–300 °C.

  • Постоянные пробки, холостые обороты и низкие скорости приводят к накоплению сажи.

  • В итоге DPF может засориться уже к 30–40 тыс. км пробега.

Симптомы проблем с фильтром

  • Медленный разгон.

  • Повышенный расход топлива.

  • Дым при ускорении, запах гари.

  • Загорается оранжевый индикатор DPF.

Как проходит регенерация

  1. Двигатель должен быть хорошо прогрет.

  2. В баке должно быть достаточно топлива.

  3. На первых минутах температура выхлопа растёт.

  4. ЭБУ включает активную регенерацию.

  5. В конце происходит стабильное сгорание осадка, иногда сопровождающееся белым дымом из трубы.

Как часто нужна регенерация

  • В городе — примерно раз в неделю, иногда чаще — при коротких маршрутах.

  • На трассе — процедура проходит сама собой, без дополнительных действий со стороны водителя.

Уточнения

Го́род — на­се­лён­ный пункт, имею­щий со­от­вет­ст­вую­щий ста­тус с учё­том численности на­се­ле­ния, ха­рак­те­ра за­ня­тий его жи­те­лей, гео­гра­фического, экономического, исторического и культурного значения.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
