Фильтр DPF забился — и мотор выпускает чёрный дым: правило 20-2500 продлит ресурс дизеля

Фильтр твёрдых частиц (DPF) — это керамическая вставка в глушителе дизельного автомобиля. Его задача — задерживать сажу, образующуюся при сгорании топлива, и снижать количество вредных выбросов.

Со временем фильтр забивается, и чтобы восстановить его работоспособность, требуется регенерация — сжигание осадка при температуре выше 600 °C.

Правило 20–2500

Механики рекомендуют помнить простой приём: раз в неделю-две нужно выезжать на трассу минимум на 20 минут, поддерживая 2000–2500 об/мин (примерно 90–120 км/ч на 5-й или 6-й передаче).

В этом режиме температура выхлопных газов поднимается достаточно высоко, чтобы сажа выгорела.

Почему в городе фильтр забивается быстрее

Короткие поездки (5–10 км) не прогревают двигатель: температура выхлопа остаётся на уровне 200–300 °C.

Постоянные пробки, холостые обороты и низкие скорости приводят к накоплению сажи.

В итоге DPF может засориться уже к 30–40 тыс. км пробега.

Симптомы проблем с фильтром

Медленный разгон.

Повышенный расход топлива.

Дым при ускорении, запах гари.

Загорается оранжевый индикатор DPF.

Как проходит регенерация

Двигатель должен быть хорошо прогрет. В баке должно быть достаточно топлива. На первых минутах температура выхлопа растёт. ЭБУ включает активную регенерацию. В конце происходит стабильное сгорание осадка, иногда сопровождающееся белым дымом из трубы.

Как часто нужна регенерация

В городе — примерно раз в неделю, иногда чаще — при коротких маршрутах.

На трассе — процедура проходит сама собой, без дополнительных действий со стороны водителя.

Уточнения

