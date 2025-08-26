Фильтр DPF забился — и мотор выпускает чёрный дым: правило 20-2500 продлит ресурс дизеля

Фильтр твёрдых частиц (DPF) — это керамическая вставка в глушителе дизельного автомобиля. Его задача — задерживать сажу, образующуюся при сгорании топлива, и снижать количество вредных выбросов.
Со временем фильтр забивается, и чтобы восстановить его работоспособность, требуется регенерация — сжигание осадка при температуре выше 600 °C.
Механики рекомендуют помнить простой приём: раз в неделю-две нужно выезжать на трассу минимум на 20 минут, поддерживая 2000–2500 об/мин (примерно 90–120 км/ч на 5-й или 6-й передаче).
В этом режиме температура выхлопных газов поднимается достаточно высоко, чтобы сажа выгорела.
Короткие поездки (5–10 км) не прогревают двигатель: температура выхлопа остаётся на уровне 200–300 °C.
Постоянные пробки, холостые обороты и низкие скорости приводят к накоплению сажи.
В итоге DPF может засориться уже к 30–40 тыс. км пробега.
Медленный разгон.
Повышенный расход топлива.
Дым при ускорении, запах гари.
Загорается оранжевый индикатор DPF.
Двигатель должен быть хорошо прогрет.
В баке должно быть достаточно топлива.
На первых минутах температура выхлопа растёт.
ЭБУ включает активную регенерацию.
В конце происходит стабильное сгорание осадка, иногда сопровождающееся белым дымом из трубы.
В городе — примерно раз в неделю, иногда чаще — при коротких маршрутах.
На трассе — процедура проходит сама собой, без дополнительных действий со стороны водителя.
