Временный допинг японских авто: как кнопка ECT PWR даёт мощь, но убивает мотор

1:55
Авто

В некоторых японских автомобилях, например Toyota Camry или Lexus RX, есть кнопка ECT PWR (Electronically Controlled Transmission Power). Она расположена рядом с селектором АКПП или на консоли и отвечает за изменение алгоритма работы коробки передач.

Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину
Фото: flickr.com by Axion23, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину

При активации:

  • передачи держатся дольше;

  • двигатель раскручивается до более высоких оборотов;

  • автомобиль получает заметный прирост динамики.

На панели загорается зелёный индикатор, сигнализирующий о включении режима.

Когда он полезен

ECT PWR помогает в ситуациях, когда нужна дополнительная тяга:

  • при обгоне на трассе;

  • при подъёме в гору;

  • при буксировке прицепа;

  • на скользкой дороге, где требуется резкий рывок.

Американский автомеханик Скотти Килмер называет этот режим "временным допингом для машины" — он даёт быстрый результат, но при постоянном использовании изнашивает агрегаты.

Минусы постоянного использования

Если держать ECT PWR включённым постоянно, возникают негативные последствия:

  • увеличенный расход топлива;

  • рост нагрузки на двигатель и коробку передач;

  • ускоренный износ топливной системы;

  • повышенный шум от трансмиссии со временем.

Особенно это критично для моторов объёмом 2,0–2,5 литра, которые и так работают на пределе.

Режим ECT PWR — это не постоянный стиль езды, а "кнопка помощи" для кратковременных задач. Он действительно даёт больше мощности, но вместе с этим увеличивает нагрузку на двигатель и трансмиссию.

Эксперты советуют использовать ECT PWR только тогда, когда ситуация того требует. В остальное время лучше довериться обычному алгоритму АКПП — так автомобиль прослужит дольше и будет потреблять меньше топлива.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
