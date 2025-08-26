Временный допинг японских авто: как кнопка ECT PWR даёт мощь, но убивает мотор

В некоторых японских автомобилях, например Toyota Camry или Lexus RX, есть кнопка ECT PWR (Electronically Controlled Transmission Power). Она расположена рядом с селектором АКПП или на консоли и отвечает за изменение алгоритма работы коробки передач.
При активации:
передачи держатся дольше;
двигатель раскручивается до более высоких оборотов;
автомобиль получает заметный прирост динамики.
На панели загорается зелёный индикатор, сигнализирующий о включении режима.
ECT PWR помогает в ситуациях, когда нужна дополнительная тяга:
при обгоне на трассе;
при подъёме в гору;
при буксировке прицепа;
на скользкой дороге, где требуется резкий рывок.
Американский автомеханик Скотти Килмер называет этот режим "временным допингом для машины" — он даёт быстрый результат, но при постоянном использовании изнашивает агрегаты.
Если держать ECT PWR включённым постоянно, возникают негативные последствия:
увеличенный расход топлива;
рост нагрузки на двигатель и коробку передач;
ускоренный износ топливной системы;
повышенный шум от трансмиссии со временем.
Особенно это критично для моторов объёмом 2,0–2,5 литра, которые и так работают на пределе.
Режим ECT PWR — это не постоянный стиль езды, а "кнопка помощи" для кратковременных задач. Он действительно даёт больше мощности, но вместе с этим увеличивает нагрузку на двигатель и трансмиссию.
Эксперты советуют использовать ECT PWR только тогда, когда ситуация того требует. В остальное время лучше довериться обычному алгоритму АКПП — так автомобиль прослужит дольше и будет потреблять меньше топлива.
Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически.
