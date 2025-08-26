Ржавчина съедает даже элитные автомобили: 5 методов защиты кузова отдалят коррозию на годы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Любой кузов, даже у дорогих машин, со временем подвергается коррозии. Ржавчина возникает из-за контакта железа с кислородом и влагой, в которой часто содержатся соли и реагенты. Особенно быстро процесс запускается там, где есть сколы, царапины и микротрещины в лакокрасочном покрытии.

Ржавчина на серебристом авто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ржавчина на серебристом авто

Виды коррозии

Различают два вида коррозии:

  • химическая — металл взаимодействует с агрессивной средой;

  • электрохимическая — возникает при контакте разных металлов через электролит (вода с солями).

Превентивные меры

Проще предупредить коррозию, чем устранять её последствия. Основные правила ухода:

  • регулярно мыть машину, включая днище и арки (особенно зимой);

  • не использовать "быструю мойку без пены" — она лишь сбивает грязь, но не защищает ЛКП;

  • избегать мойки на морозе, чтобы не получить наледь в скрытых полостях;

  • периодически осматривайте кузов снизу, чтобы вовремя заметить очаги ржавчины.

Методы защиты кузова

Антикоррозийные составы

Заводская обработка не всегда проникает в швы и скрытые полости. Поэтому дополнительная защита — хорошее решение. Популярные препараты: "Мовиль", "Тектил", Dinitrol. Наносятся под давлением на днище, пороги, арки, усилители.

Воскование

Наносится на чистую сухую поверхность. Образует защитную плёнку, придаёт блеск и снижает воздействие влаги и реагентов. Доступно как на мойках, так и в виде средств для самостоятельного применения.

Антигравийная плёнка

Предотвращает сколы ЛКП от камней и песка. Чаще всего ею покрывают бампер, капот, пороги и арки, но можно обклеить весь кузов.

Полировка кузова

Весной и осенью стоит выполнять мягкую защитную полировку. Глубокую абразивную делают редко — 1–3 раза за срок эксплуатации. Это обновляет лак и уменьшает риск появления ржавчины.

Электрохимическая защита

Применяются так называемые "жертвенные аноды" из цинка или алюминия. Они приклеиваются и подключаются к кузову: корродирует именно протектор, а металл машины остаётся защищённым.

Ржавчина неизбежна, но её можно максимально отдалить. Регулярный уход, правильная мойка и своевременная защита кузова помогут избежать дорогостоящего ремонта. Антикор, воск, плёнка и даже катодная защита — это инвестиции в долгую жизнь автомобиля и его сохранность.

Уточнения

Ржа́вчина — общий термин для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в процессе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха.

