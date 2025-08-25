10 автомобилей, которые не обрушат семейный бюджет даже через годы

В условиях высоких цен, дефицита брендов и сокращения сервисных центров особенно важно выбрать автомобиль, который прослужит долго и не разорит владельца на ремонтах. Вот десятка моделей, которые в 2025 году считаются наиболее надёжными.
Компактный седан с просторным салоном и большим багажником. Экономичный мотор требует минимального обслуживания, а надёжность модели давно доказана. В базовой комплектации — расширенный пакет систем безопасности.
Легендарный седан теперь только в гибридной версии. Отличается плавным ходом, мягкой подвеской, современным мультимедиа и ещё меньшими затратами на топливо. Считается эталоном комфорта и практичности.
Субкомпактный кроссовер с высоким клиренсом и полным приводом. Оппозитный двигатель 2.5 л (182 л.с.) обеспечивает баланс мощности и экономичности. Оснащён фирменным комплексом безопасности EyeSight.
Компактный внедорожник с просторным салоном, улучшенной шумоизоляцией и увеличенным багажником. Полноприводный по умолчанию, отличается экономичностью и долговечностью.
Подключаемый гибридный кроссовер мощностью 302 л.с., способный проехать до 70 км только на электротяге. Просторный, комфортный, почти не ломается — отличный вариант для семьи.
Среднеразмерный гибридный кроссовер с тремя рядами сидений и минимальным расходом топлива. Надёжный, просторный и безопасный — универсальный автомобиль для большой семьи.
Компактный премиальный кроссовер с роскошным салоном, богатым оснащением и отличной динамикой. Лучший выбор в сегменте премиум-гибридов. Есть и версия с подзарядкой от сети (NX 350h+).
Премиальный кроссовер с мощным двигателем, комфортным салоном и сбалансированной подвеской. Отличается высокой управляемостью и надёжностью. Гибридная версия ещё экономичнее.
Электрокроссовер с запасом хода до 500 км и динамикой на уровне спорткара. Практичный, технологичный, с доступом к сети Supercharger. Внутри — минимализм и управление через сенсорный экран.
Компактный пикап, сочетающий экономичность и функциональность. Гибридная версия особенно выгодна в городе. Удобен для перевозки грузов и поездок на природу, но при этом легко паркуется в тесных дворах.
