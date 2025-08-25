10 автомобилей, которые не обрушат семейный бюджет даже через годы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:00
Авто

В условиях высоких цен, дефицита брендов и сокращения сервисных центров особенно важно выбрать автомобиль, который прослужит долго и не разорит владельца на ремонтах. Вот десятка моделей, которые в 2025 году считаются наиболее надёжными.

Toyota Camry
Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota Camry

Nissan Sentra

Компактный седан с просторным салоном и большим багажником. Экономичный мотор требует минимального обслуживания, а надёжность модели давно доказана. В базовой комплектации — расширенный пакет систем безопасности. 

Toyota Camry (Hybrid AWD)

Легендарный седан теперь только в гибридной версии. Отличается плавным ходом, мягкой подвеской, современным мультимедиа и ещё меньшими затратами на топливо. Считается эталоном комфорта и практичности.

Subaru Crosstrek

Субкомпактный кроссовер с высоким клиренсом и полным приводом. Оппозитный двигатель 2.5 л (182 л.с.) обеспечивает баланс мощности и экономичности. Оснащён фирменным комплексом безопасности EyeSight.

Subaru Forester

Компактный внедорожник с просторным салоном, улучшенной шумоизоляцией и увеличенным багажником. Полноприводный по умолчанию, отличается экономичностью и долговечностью.

Toyota RAV4 PHEV

Подключаемый гибридный кроссовер мощностью 302 л.с., способный проехать до 70 км только на электротяге. Просторный, комфортный, почти не ломается — отличный вариант для семьи.

Toyota Highlander Hybrid

Среднеразмерный гибридный кроссовер с тремя рядами сидений и минимальным расходом топлива. Надёжный, просторный и безопасный — универсальный автомобиль для большой семьи.

Lexus NX 350h

Компактный премиальный кроссовер с роскошным салоном, богатым оснащением и отличной динамикой. Лучший выбор в сегменте премиум-гибридов. Есть и версия с подзарядкой от сети (NX 350h+).

BMW X5 / X5 PHEV

Премиальный кроссовер с мощным двигателем, комфортным салоном и сбалансированной подвеской. Отличается высокой управляемостью и надёжностью. Гибридная версия ещё экономичнее.

Tesla Model Y

Электрокроссовер с запасом хода до 500 км и динамикой на уровне спорткара. Практичный, технологичный, с доступом к сети Supercharger. Внутри — минимализм и управление через сенсорный экран.

Ford Maverick

Компактный пикап, сочетающий экономичность и функциональность. Гибридная версия особенно выгодна в городе. Удобен для перевозки грузов и поездок на природу, но при этом легко паркуется в тесных дворах.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*

