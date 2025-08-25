Удалить или оставить? Правда о катализаторах, которую скрывают автосервисы

Каталитический нейтрализатор — это ключевой элемент выхлопной системы автомобилей с бензиновыми моторами. Его задача — снизить токсичность выхлопа. Внутри катализатора происходят химические реакции:

оксиды азота восстанавливаются, высвобождая кислород;

этот кислород окисляет угарный газ и несгоревшие углеводороды.

Результат — выхлоп становится чище, а автомобиль соответствует экологическим нормам.

Катализаторы бывают:

керамические — дешёвые, но хрупкие, боятся ударов и влаги;

металлические — более прочные и долговечные, но дорогие.

В дизельных моторах вместо катализаторов применяются сажевые фильтры, работающие по схожему принципу.

Почему советуют удалить катализатор

Главная причина — высокая цена замены. Неисправный катализатор вызывает целый ряд проблем:

падение мощности;

увеличение расхода топлива и масла;

рост токсичности выхлопа;

сбои в работе двигателя вплоть до остановки.

Удаление катализатора и установка «обманки» возвращает автомобилю нормальную работу, но делает выхлоп грязным и нарушает экологические нормы.

Отдельный интерес мастерских — сами катализаторы. Внутри них содержатся драгоценные металлы (платина, палладий, родий), которые можно дорого продать. Поэтому многие сервисы охотно предлагают владельцам «срезать катализатор бесплатно» — фактически за счёт последующей перепродажи деталей.

Законно ли ездить без катализатора

В России прямого запрета на эксплуатацию автомобиля без катализатора нет. Штрафов именно за загрязнение воздуха тоже не предусмотрено. Но есть нюансы:

если инспектор ГИБДД выявит внесение неразрешённых изменений в конструкцию, штраф составит 500 рублей;

по факту обнаружить отсутствие катализатора «на глаз» невозможно — нужна диагностика;

однако по Техническому регламенту Таможенного союза автомобиль без катализатора не сможет пройти техосмотр и получить диагностическую карту.

А это уже серьёзнее для владельцев, которые используют машину для работы (такси, доставка и т. д.) — без ТО эксплуатация будет незаконной.

