Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подарок на совершеннолетие: дочь Борисовой перенесла подтяжку тела и липоструктурирование
Ваш замок взломают за 3 секунды: это единственный способ защитить себя
Нейроны гипоталамуса предотвращают ночное падение уровня глюкозы — Мичиганский университет
Традиционные ценности на экране: что грозит современным фильмам и что ждёт советские ленты
Огурцы и морковь по-корейски: заготовка для зимы и быстрый вариант
США и ЕС на пороге нового конфликта — виноват закон о цифровых услугах
Кинолог: для коррекции покусывания рук важны строгая команда и последовательность
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Улуру: путешествие, которое обернулось скандалом для блогеров в Австралии

Удалить или оставить? Правда о катализаторах, которую скрывают автосервисы

2:24
Авто

Каталитический нейтрализатор — это ключевой элемент выхлопной системы автомобилей с бензиновыми моторами. Его задача — снизить токсичность выхлопа. Внутри катализатора происходят химические реакции:

Механик на СТО чинит машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Механик на СТО чинит машину

  • оксиды азота восстанавливаются, высвобождая кислород;

  • этот кислород окисляет угарный газ и несгоревшие углеводороды.

Результат — выхлоп становится чище, а автомобиль соответствует экологическим нормам.

Катализаторы бывают:

  • керамические — дешёвые, но хрупкие, боятся ударов и влаги;

  • металлические — более прочные и долговечные, но дорогие.

В дизельных моторах вместо катализаторов применяются сажевые фильтры, работающие по схожему принципу.

Почему советуют удалить катализатор

Главная причина — высокая цена замены. Неисправный катализатор вызывает целый ряд проблем:

  • падение мощности;

  • увеличение расхода топлива и масла;

  • рост токсичности выхлопа;

  • сбои в работе двигателя вплоть до остановки.

Удаление катализатора и установка «обманки» возвращает автомобилю нормальную работу, но делает выхлоп грязным и нарушает экологические нормы.

Отдельный интерес мастерских — сами катализаторы. Внутри них содержатся драгоценные металлы (платина, палладий, родий), которые можно дорого продать. Поэтому многие сервисы охотно предлагают владельцам «срезать катализатор бесплатно» — фактически за счёт последующей перепродажи деталей.

Законно ли ездить без катализатора

В России прямого запрета на эксплуатацию автомобиля без катализатора нет. Штрафов именно за загрязнение воздуха тоже не предусмотрено. Но есть нюансы:

  • если инспектор ГИБДД выявит внесение неразрешённых изменений в конструкцию, штраф составит 500 рублей;

  • по факту обнаружить отсутствие катализатора «на глаз» невозможно — нужна диагностика;

  • однако по Техническому регламенту Таможенного союза автомобиль без катализатора не сможет пройти техосмотр и получить диагностическую карту.

А это уже серьёзнее для владельцев, которые используют машину для работы (такси, доставка и т. д.) — без ТО эксплуатация будет незаконной.

Уточнения

Автосервис  — предприятие предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Постепенная обрезка в течение 2–3 лет омолаживает яблони и груши
Садоводство, цветоводство
Постепенная обрезка в течение 2–3 лет омолаживает яблони и груши Аудио 
Платки станут трендом осени 2025: твид, кашемир, плотный шёлк и этнические принты
Красота и стиль
Платки станут трендом осени 2025: твид, кашемир, плотный шёлк и этнические принты Аудио 
Популярное
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль

Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.

Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Тайна Амазонки: хищник с лёгкими и зубами акулы пережил века охоты
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Вы даже не подозреваете: эти 5 предметов заставляют пауков поселиться у вас дома
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Последние материалы
Подарок на совершеннолетие: дочь Борисовой перенесла подтяжку тела и липоструктурирование
Ваш замок взломают за 3 секунды: это единственный способ защитить себя
Нейроны гипоталамуса предотвращают ночное падение уровня глюкозы — Мичиганский университет
Традиционные ценности на экране: что грозит современным фильмам и что ждёт советские ленты
Огурцы и морковь по-корейски: заготовка для зимы и быстрый вариант
США и ЕС на пороге нового конфликта — виноват закон о цифровых услугах
Кинолог: для коррекции покусывания рук важны строгая команда и последовательность
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Улуру: путешествие, которое обернулось скандалом для блогеров в Австралии
Карпин рассказал о давлении на игроков Динамо в матче с Пари НН
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.