Выбираешь антифриз по цвету, но как же правильно выбрать: цвет — не показатель свежести и качества

2:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители уверены, что цвет антифриза напрямую связан с его качеством и характеристиками. Красный, зелёный, жёлтый, синий — кажется, будто каждый оттенок означает что-то особенное. На самом деле цвет нужен лишь для удобства: чтобы случайно не перепутать жидкость с водой или тормозной, а также быстро заметить утечку.

Фото: Own work by Robineero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ антифриз

Что скрывается за цветом

Любой антифриз по своей основе бесцветен. Его состав — это смесь этиленгликоля (или более современного и безопасного пропиленгликоля), воды и набора присадок. Именно присадки определяют, насколько хорошо жидкость защищает двигатель от коррозии, перегрева и замерзания. Цвет же — просто краситель, выбранный производителем для удобства идентификации. Поэтому зелёный у одного бренда и зелёный у другого могут быть совершенно разными по составу.

Основные классы антифризов

Антифризы принято делить не по цвету, а по технологиям и сроку службы присадок:

G11 — силикатные жидкости, чаще окрашенные в зелёный или синий. Надёжно защищают систему, но требуют замены каждые два года.

G12, G12+, G12++ - карбоксилатные и гибридные составы, обычно красные или розовые. Служат дольше, до 5 лет, и эффективнее предотвращают коррозию.

G13 — современные варианты с органическими присадками и глицерином. Чаще имеют фиолетовый оттенок, отличаются экологичностью и увеличенным сроком эксплуатации.

Как правильно выбрать

Ориентироваться стоит не на цвет, а на руководство к вашему автомобилю. Там указан конкретный тип и допуски антифриза. Использование неподходящей жидкости может привести к поломке элементов системы охлаждения.

Если вы не уверены, какая жидкость залита сейчас, безопаснее всего полностью заменить антифриз на новый, подходящий по требованиям. Смешивать разные типы не стоит: это может вызвать химические реакции, образование осадка и резкое снижение эффективности охлаждения. Цвет — лишь подсказка, а реальную защиту мотору обеспечивают присадки. Поэтому всегда смотрите на допуски, а не на оттенок жидкости.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

