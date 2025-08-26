Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жизнь над бездной: города, в которых каждый шаг превращается в приключение
Юрист Дмитрий Безделин: навязывание скидки вместо возврата денег незаконно
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Стареть или крепнуть: вот как сделать силовые тренировки после 40 страховкой от слабости
Опоздали на неделю — и чеснок не взойдёт: коварная правда о сроках посадки
Обычный фарш и пара яиц — и на столе королевское блюдо: мясной рулет, который невозможно испортить
Кошка объявила голодовку: это не каприз, а отчаянный сигнал SOS, который вы игнорируете
Выбираешь антифриз по цвету, но как же правильно выбрать: цвет — не показатель свежести и качества
Цена санкций: немецкий бизнес оказался в кризисе после отказа от российских энергоносителей

Мотор считает часы, а вы — километры: какой параметр важнее для ТО

2:27
Авто

Большинство водителей уверены, что для контроля состояния двигателя достаточно смотреть на пробег. Но реальная нагрузка на мотор далеко не всегда совпадает с цифрами на одометре. Гораздо точнее износ отражает другой показатель — моточасы. Это время фактической работы двигателя под разной нагрузкой, и именно оно помогает понять, когда пора менять масло или проводить сервис.

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моторное масло

Как считаются моточасы

Принцип прост: чем выше обороты и нагрузка, тем быстрее растут моточасы. На холостом ходу они "тикать" будут медленнее, но мотор всё равно работает и изнашивается. Логика похожа на физическую нагрузку: пройти километр пешком и пробежать его — совсем разные по усилиям задачи.

Современные автомобили считают моточасы с помощью встроенного компьютера, учитывающего обороты, скорость и режимы движения. В машинах попроще можно воспользоваться формулой: километраж делим на среднюю скорость. К примеру, 1 000 км при средней скорости 50 км/ч равны примерно 20 моточасам, а при 25 км/ч — уже 40. Разница наглядная: медленное городское движение "съедает" ресурс в два раза быстрее.

Масло и моточасы

Срок службы моторного масла правильнее всего оценивать именно по моточасам, а не только по километрам. В среднем ресурс составляет около 270 моточасов. Если пересчитать на пробег, при средней скорости 25 км/ч замену стоит делать каждые 6 700 км, а при 50 км/ч интервал удваивается до 13 500 км.

Таким образом, в городских условиях с короткими поездками, пробками и долгой работой на холостых масло стареет быстрее. А водитель, ориентирующийся только на пробег, рискует упустить момент, когда смазка теряет свойства и двигатель начинает изнашиваться интенсивнее.

Зачем учитывать моточасы

Этот показатель помогает точнее выстроить график обслуживания, особенно если машина часто используется в тяжёлых условиях: с прицепом, при перевозке грузов или на коротких городских маршрутах. Контроль моточасов — это способ продлить жизнь двигателя и сэкономить на ремонте в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз
Экономика и бизнес
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз Аудио 
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины
Еда и рецепты
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Профессор Гламаздин сообщил, что голуби могут переносить до 90 инфекций
Свадьба мести: Муцениеце вышла замуж в годовщину свадьбы Прилучного
Универсальный декор существует: эти 6 вещей впишутся в любой интерьер
Нарколог Василий Шуров назвал первые признаки алкоголизма у человека
В России планируют ограничение количества банковских карт на человека
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Учёные выяснили, что неандертальцы получали белок из личинок мух
Тренировки перестали приносить радость? Вот что поможет вернуть мотивацию
Животное, которое опровергло старение: сможет ли оно подарить людям бессмертие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.