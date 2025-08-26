ПДД по-русски: хочешь покататься — готовь ползарплаты на штрафы

Самые дорогие штрафы за нарушение ПДД в России способны не только ударить по кошельку, но и лишить водителя свободы. Средний размер взыскания обычно около тысячи рублей, однако есть нарушения, за которые придётся заплатить в десятки и даже сотни раз больше.

Вождение в состоянии опьянения

Самое суровое наказание ждёт тех, кто садится за руль нетрезвым. Первое нарушение влечёт штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Если водитель передал машину пьяному человеку, наказание то же самое. Повторный случай уже рассматривается как уголовное преступление и может обернуться штрафом до 300 тысяч рублей, исправительными работами или даже лишением свободы.

Езда без прав

Если удостоверение просто забыто дома, инспектор может ограничиться предупреждением или минимальным штрафом. Но управление с просроченными правами грозит уже 5-15 тысячами рублей и эвакуацией автомобиля на штрафстоянку. А если за руль садится человек, вовсе не имеющий водительского удостоверения, то 30 тысяч рублей штрафа придётся заплатить владельцу машины.

Машина без номеров

Поездка без государственных регистрационных знаков обойдётся в 5 тысяч рублей и может повлечь лишение прав до трёх месяцев. Исключение предусмотрено только для новых автомобилей: в течение десяти дней после покупки можно ездить без номеров.

Выезд на встречную полосу

Этот манёвр особенно опасен, так как часто приводит к лобовым столкновениям. Наказание — штраф 7,5 тысячи рублей или лишение водительских прав на срок до полугода.

Превышение скорости

Самое массовое нарушение — превышение скорости. Если разогнаться на 20-40 километров в час быстрее разрешённого, штраф составит 750 рублей. Но за превышение на 80 километров и более придётся заплатить 7,5 тысячи рублей. Если же нарушение зафиксирует не камера, а инспектор, водитель рискует лишиться прав на полгода.

Высокие штрафы и лишение прав — не формальность, а мера, которая должна удержать от опасного поведения на дороге. Иногда даже одна ошибка за рулём может стоить водителю и денег, и возможности управлять машиной.

