Потянул робота на тросе — оставил зарплату в сервисе: вот как буксировать правильно

Какого вопроса мы ни коснемся в России, везде мы упираемся в вопрос о культуре… — писала газета Русское Слово 27 августа 1908 года
Буксировка автомобиля — одно из самых сложных и рискованных действий на дороге. Водителю приходится одновременно контролировать движение собственного транспорта и поведение неисправного автомобиля. Ситуация усложняется, если машина оборудована роботизированной коробкой передач. Эта трансмиссия имеет свою специфику, и неправильные действия могут обернуться дорогостоящим ремонтом.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Особенности конструкции робота

Роботизированная коробка передач сочетает элементы механики и автомата. По сути, это механическая КПП, где сцепление и переключение передач выполняют сервоприводы или гидравлические механизмы под управлением электроники.

Существует два основных типа роботизированных трансмиссий. Первый вариант — с одним сцеплением. Это более простая и доступная конструкция, которая работает медленнее, но ближе по устройству к классической механике. Второй вариант — с двумя сцеплениями. Такая коробка обеспечивает быстрое переключение передач и больше напоминает классический автомат, но требует более сложного обслуживания.

Буксировка автомобилей с одним сцеплением

Если машина оснащена "роботом" с одним сцеплением, то алгоритм буксировки практически такой же, как у автомобиля с механической коробкой. Достаточно перевести рычаг в нейтраль и можно двигаться на любом расстоянии. Допускается буксировка как с работающим мотором, так и с заглушённым. Однако при выключенном двигателе перестают работать усилитель руля и тормозная система, поэтому в таких случаях безопаснее использовать жёсткую сцепку, которая обеспечивает больший контроль.

Буксировка автомобилей с двумя сцеплениями

Совсем иная ситуация складывается при использовании коробок с двумя сцеплениями. По своей конструкции они ближе к автоматическим трансмиссиям. В таких системах сцепления могут быть как сухими, так и мокрыми, а их смазка часто зависит от работы масляного насоса, который приводится в действие двигателем.

Если мотор заглушен, насос не работает, и детали остаются без смазки. При этом вращение валов вызывает быстрый износ и перегрев. Поэтому при неработающем двигателе такие автомобили допускается буксировать лишь на ограниченное расстояние, обычно не более пятидесяти километров. Если двигатель работает, лимит можно увеличить, но точные данные нужно смотреть в инструкции конкретного автомобиля.

Важные ограничения и правила

Некоторые модели с роботизированной трансмиссией вовсе запрещено буксировать на тросе или жёсткой сцепке с ведущими колёсами на дороге. Производители прямо указывают в руководстве, что единственный безопасный способ транспортировки — эвакуатор с полной погрузкой. Игнорирование этого требования может обернуться капитальным ремонтом трансмиссии.

Помимо особенностей коробки нужно учитывать и общие правила. ПДД ограничивают скорость буксировки пятьюдесятью километрами в час. Вести связку автомобилей может только водитель, имеющий стаж более двух лет. Это объясняется тем, что буксировка требует опыта, внимания и умения контролировать ситуацию даже в сложных условиях.

Когда лучше вызвать эвакуатор

Роботизированная трансмиссия — один из самых чувствительных узлов автомобиля. Любая ошибка при буксировке может повлечь серьёзные повреждения. Поэтому если у водителя нет уверенности в том, что буксировка безопасна, лучше сразу вызвать эвакуатор с полной погрузкой. Эта мера избавит от риска и поможет сохранить ресурс коробки.

Знание особенностей своей трансмиссии, внимательное отношение к инструкции и соблюдение правил дорожного движения делают буксировку предсказуемой и менее опасной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
