Машина предупреждает заранее: вот в какой момент ТО становится жизненно важным

3:40
Авто

Регулярное техническое обслуживание — это основа долгой и надёжной службы любого автомобиля. Игнорировать плановые процедуры нельзя: именно они помогают избежать дорогостоящего ремонта, сохранить динамику и продлить срок службы основных узлов. Конечно, каждая модель имеет собственные регламенты от производителя, но для большинства машин можно использовать усреднённый график. Он подходит для обычных условий эксплуатации и позволяет держать машину в рабочем состоянии.

Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

Обслуживание каждые 7,5-10 тысяч километров

Это базовый цикл, который можно назвать минимальной нормой. На этом пробеге проводится замена моторного масла, а также масляного, воздушного и салонного фильтров. Эти процедуры поддерживают чистоту системы смазки и снижают износ двигателя.

Пренебрежение заменой масла или фильтров часто приводит к ускоренному старению мотора, росту расхода топлива и повышению нагрузки на турбину, если она есть. Поэтому именно этот интервал считают главным "фундаментом" обслуживания.

Обслуживание каждые 30 тысяч километров

На тридцати тысячах помимо стандартных замен добавляются новые процедуры. Необходимо заменить обычные свечи зажигания, обновить антифриз и тормозную жидкость. Важно также проверить углы установки колёс, чтобы сохранить стабильность автомобиля и продлить срок службы резины.

Этап можно назвать расширенным ТО. Он позволяет обновить все основные жидкости и убедиться, что автомобиль готов к долгой эксплуатации без неприятных сюрпризов.

Первое большое ТО на 60 тысячах километров

Когда пробег приближается к шестидесяти тысячам, список работ значительно увеличивается. Помимо стандартных операций необходимо заменить масло в автоматической коробке передач, а также смазку в раздаточной коробке и редукторах. Дополнительно проверяется состояние тормозных колодок, а при необходимости они меняются.

На этом же этапе проводится замена свечей зажигания, даже если они ещё работают. Плановая профилактика обходится дешевле, чем последствия отказа. Также стоит обновить жидкость гидроусилителя руля, если она используется в конструкции автомобиля.

Второе большое ТО на 90-100 тысячах километров

Здесь приходит время для самой важной операции — замены ремня ГРМ. Если в конструкции двигателя стоит цепь, её также рекомендуется заменить примерно на этом пробеге, обычно в интервале от ста до ста двадцати тысяч километров.

Пропуск этого этапа может обернуться серьёзной катастрофой для двигателя. Обрыв ремня или растянутая цепь ведут к встрече клапанов с поршнями и дорогостоящему капитальному ремонту. Именно поэтому производители настоятельно советуют не откладывать замену.

Соблюдение графика ТО можно сравнить с заботой о здоровье. Чем внимательнее вы следите за автомобилем, тем дольше он остаётся надёжным помощником. Замена масла каждые десять тысяч километров, расширенные проверки на тридцати тысячах, комплексные работы на шестидесяти и особенно замена ГРМ на сотне — это основа долгой службы машины.

Регулярное обслуживание снижает риск поломок, сохраняет динамику и экономит деньги владельца. Следуя простому и понятному графику, можно быть уверенным, что автомобиль прослужит гораздо дольше без неожиданных проблем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
