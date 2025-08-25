Водителям напомнили о видах надписей на авто, за которые можно получить штраф

Штраф возможен за надписи с нецензурной бранью или оскорблениями, так как это считается хулиганством. О надписях на авто, за которыми может последовать наказание, в беседе с Pravda.Ru рассказал председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" в "Движение автомобилистов России", кандидат юридических наук Виктор Похмелкин.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) машина с цензурой

Похмелкин пояснил, что наказание за наклейку или надпись с матом вполне реально, поскольку это считается нарушением общественного порядка.

"Тут вообще можно вопрос возникнуть о возбуждении уголовного дела. Потому что это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу", — отметил эксперт.

По его словам, если речь идет о надписях без мата, но оскорбляющих конкретного человека, группу лиц, национальность или социальную принадлежность, это также является противоправным деянием.

"Это какие-то высказывания, которые оскорбляют чье-либо достоинство, человека или группы людей, национальности и так далее. Это прямо запрещено законом", — пояснил Похмелкин.

"Он добавил, что в случае, если надпись мешает обзору водителя, возможны претензии уже с точки зрения правил дорожного движения. Однако, как отметил Похмелкин, на практике на это редко обращают внимание.