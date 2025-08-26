Авто с ГБО — нагрузка на масло меньше? Как иллюзия чистоты оборачивается риском для двигателя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

С появлением газобаллонного оборудования у многих автомобилистов возник естественный вопрос: нужно ли менять моторное масло так же часто, как при езде на бензине, или газ позволяет увеличить интервал? На первый взгляд кажется, что топливо чище и значит нагрузка на масло меньше. И действительно, практика показывает: газ влияет на состояние смазки иначе, чем бензин. Но это вовсе не означает, что менять масло можно реже без последствий для двигателя.

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Почему масло на газе выглядит чище

Владельцы машин с ГБО часто замечают, что масло дольше остаётся светлым. При работе на бензине в цилиндрах образуется больше сажи и побочных продуктов горения, которые постепенно попадают в смазку. Газ же сгорает более полно, выделяет меньше отложений и не имеет жидкой фазы, которая могла бы разжижать масло. Именно поэтому при эксплуатации на газе масло медленнее темнеет.

Такой эффект нередко вводит в заблуждение. Водитель смотрит на щуп, видит светлую жидкость и думает, что она почти как новая. Но цвет масла — далеко не главный показатель его состояния.

Почему масло стареет независимо от топлива

Даже при эксплуатации на газе моторное масло продолжает работать в тяжёлых условиях. Высокие температуры, механическая нагрузка, постоянный контакт с продуктами горения приводят к окислению и разрушению присадок. А именно они отвечают за защиту двигателя от износа, коррозии и перегрева. Когда ресурс присадок исчерпан, масло перестаёт справляться со своими функциями, даже если выглядит чистым.

Кроме того, большинство автомобилей с ГБО запускаются на бензине, а лишь затем переходят на газ. Это значит, что мотор в любом случае работает на двух видах топлива, и нагрузка на смазку остаётся комбинированной.

Что говорят специалисты

Переход на газ действительно немного замедляет деградацию масла, но разница слишком мала, чтобы существенно менять график обслуживания. Производители автомобилей указывают интервалы замены исходя из расчёта на самые разные условия эксплуатации. Эти сроки учитывают как качество топлива, так и тепловые нагрузки, поэтому сокращать интервал можно, а вот увеличивать — рискованно.

Некоторые сервисы рекомендуют проверять состояние масла каждые 7-10 тысяч километров, даже если по инструкции замена положена через 15 тысяч. Особенно это важно для машин, которые эксплуатируются в городе с частыми пробками и холодными пусками.

Как правильно ухаживать за мотором с ГБО

Главное правило — ориентироваться не на цвет масла, а на пробег и регламент производителя. Дополнительно стоит учитывать климат, стиль езды и качество используемого топлива. Если автомобиль часто работает в тяжёлых условиях, замена масла каждые 8-10 тысяч километров будет оптимальным решением.

Не стоит забывать и о фильтре. Его засорение может привести к ухудшению смазки даже при свежем масле. Поэтому менять фильтр вместе с маслом необходимо в любом случае.

Газовое топливо действительно бережнее относится к моторному маслу, но это не повод увеличивать интервал замены. Высокие температуры, естественное окисление и обязательные пуски на бензине всё равно сокращают ресурс смазки. Чтобы двигатель служил долго и без поломок, лучше придерживаться стандартных сроков обслуживания и не полагаться только на внешний вид масла.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
