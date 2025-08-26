Автомобиль — зона риска: вредные привычки, которые подрывают организм

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Для миллионов россиян машина давно стала не только транспортом, но и местом, где проходит значительная часть жизни. По статистике почти треть водителей проводит в пробках больше недели в году, а для тех, кто работает за рулём профессионально, этот показатель ещё выше. И при этом немногие задумываются, что каждодневные привычки вождения могут серьёзно подрывать здоровье. Портал "Авто Mail" выделил семь главных ошибок, которые совершают водители.

Вид из салона летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вид из салона летом

Неправильная посадка

Многие уверены, что расслабленная поза за рулём выглядит стильно и говорит о водительском опыте. На деле откинутая назад спинка и полностью вытянутые руки приводят к излишней нагрузке на спину и мышцы. Чтобы снизить риски, спина должна полностью прилегать к сиденью, колени быть слегка согнутыми, а руки держать руль в позиции "без десяти два". Это помогает уменьшить нагрузку на позвоночник и предотвращает появление остеохондроза.

Вождение без остановок

Некоторые водители гордятся способностью проехать сотни километров без единой паузы. Но такая привычка опасна. Усталость за рулём многократно увеличивает риск ДТП, а неподвижность ведёт к застою крови, варикозу и тромбозам. Врачи советуют каждые полтора-два часа выходить из машины, немного пройтись и размять мышцы. Даже короткая пауза значительно снижает нагрузку на организм.

Дыхание и стресс

Мало кто обращает внимание на то, как он дышит во время поездки. Под действием стресса дыхание становится поверхностным, а это может привести к головокружению и даже паническим атакам. Существует простая техника для восстановления контроля: вдох на четыре счёта, задержка дыхания на семь и выдох на восемь. Такая практика помогает снизить уровень тревожности и повысить концентрацию.

Недостаток воды

Желание сократить количество остановок нередко заставляет водителей ограничивать себя в питье. Но обезвоживание снижает концентрацию, ухудшает память и провоцирует усталость. Оптимальный вариант — выпивать стакан воды примерно каждые два часа. Лишняя остановка обойдётся дешевле, чем потеря внимания на трассе.

Игнорирование естественных потребностей

Некоторые стараются "терпеть", чтобы не тратить время на поиск туалета. Но это вредно для мочевого пузыря и почек, повышает риск образования камней. Лучше заранее планировать маршрут и учитывать санитарные остановки. В современных навигаторах легко найти ближайшие заправки или придорожные сервисы.

Шум и его последствия

Даже привычный гул дороги, работа двигателя и громкая музыка перегружают слух и повышают уровень стресса. Постоянное шумовое давление негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Чтобы уменьшить риски, стоит реже включать громкую музыку, следить за исправностью автомобиля и устраивать в дороге периоды тишины.

Защита от солнца

Через лобовое стекло ультрафиолет воздействует на кожу и глаза не хуже, чем на пляже. Особенно это заметно у профессиональных водителей: признаки фотостарения чаще проявляются с той стороны лица, которая обращена к окну. Лучшей защитой станут солнцезащитные очки с фильтрацией UVA и UVB, крем с высоким SPF и специальные плёнки на стёкла.

Почему привычки за рулём так важны

Речь идёт не только о комфорте, но и о безопасности. Человек, который сидит неправильно, не отдыхает в дороге, испытывает обезвоживание или постоянный стресс, становится менее внимательным и хуже реагирует на ситуацию. Постепенно внедряя простые полезные привычки, можно не только сохранить здоровье, но и сделать поездки более безопасными для себя и окружающих.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
