Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бельё после стирки пахнет затхлостью? Смесь из двух ингредиентов уберёт плесень в стиральной машине
Казань стала свидетелем: Ани Лорак и Исаак Виджраку одним жестом опровергли слухи о разладе
В России ответили на угрозу Германии на случай отказа РФ от встречи с Зеленским
Осень диктует моду: 7 оттенков волос, которые будут править в 2025
ЕС готов ломать союзников: Венгрию и Словакию подталкивают к новым санкциям против России
Завидуйте молча: Григорий Лепс огрызнулся на хейтеров из-за юной возлюбленной
Джекпот эволюции: кабаны получили то, чего нет даже у человека
В Кабестани зафиксировано девять случаев чесотки в клинике Медиполь
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса

Нажал кнопку — и колёса встали: как работает электроручник в движении

2:57
Авто

Стояночный тормоз, или привычный всем "ручник", давно стал обязательной частью любого автомобиля. Однако в последние годы его конструкция заметно изменилась. Всё чаще классический рычаг заменяется компактной кнопкой, управляющей электронным стояночным тормозом.

Электронный стояночный тормоз
Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Электронный стояночный тормоз

Главная задача остаётся прежней: зафиксировать автомобиль на месте во время стоянки. Но в некоторых моделях инженеры пошли дальше и добавили возможность использовать систему прямо во время движения.

Как работает электроручник на ходу

На первый взгляд всё выглядит просто. Водитель нажимает кнопку, и автомобиль должен остановиться. Но в реальности поведение зависит от марки и модели машины. У одних производителей электронный стояночный тормоз блокирует тормозную систему резко, почти как экстренное торможение. У других — выполняет плавное замедление, подключая систему ABS для контроля.

Существует и разница в управлении. Однократное нажатие кнопки на высокой скорости чаще всего ничего не даёт, кроме появления сигнала на панели приборов. Но если удерживать клавишу, то система сработает и зафиксирует тормозные колодки. На малых скоростях, как правило, до 30 километров в час, ситуация иная: достаточно одного короткого нажатия, чтобы колёса заблокировались.

Когда функция может спасти

Подобная возможность особенно полезна в экстренных случаях. Если основная тормозная система выйдет из строя, электроручник позволит хотя бы замедлить автомобиль и избежать тяжёлых последствий. Для водителя знание особенностей работы этой системы становится дополнительным инструментом безопасности.

Почему не стоит использовать без нужды

Несмотря на кажущуюся универсальность, использовать электроручник во время движения стоит только в крайних ситуациях. Резкая блокировка колёс на большой скорости может вызвать потерю управления. На скользкой дороге это почти гарантированно приведёт к заносу и аварии. Даже плавное торможение через ABS не избавляет от риска, ведь система рассчитана именно на аварийное использование.

Что важно помнить водителю

Электроручник не создан для повседневного торможения. Его можно рассматривать как резервный механизм, который пригодится только при отказе основных тормозов. Однако перед этим стоит внимательно изучить руководство к автомобилю, поскольку алгоритм работы у разных моделей отличается.

Знание особенностей своего автомобиля даёт водителю уверенность и помогает правильно действовать в критической ситуации. Но главный принцип остаётся неизменным: электроручник во время движения — это страховка, а не альтернатива штатным тормозам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Наука и техника
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX Аудио 
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
Авто
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России Аудио 
Рыба-пила достигает 7 метров и занесена в список исчезающих видов
Домашние животные
Рыба-пила достигает 7 метров и занесена в список исчезающих видов
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Учёные США предложили набор семян для выживания в условиях ядерной зимы
Университет Данди: сканирование сетчатки с ИИ предсказывает риск инфаркта и инсульта
Футбол и литература: что получится, если нападающий читает Канемана перед пенальти
Башкирия закрыла доступ к одной из жемчужин Урала: туристам придётся искать обход
Морщины появляются не там, где ждёшь: зона, которая предаёт возраст первой
Оружие, о котором в США предпочли бы не слышать: Китай готовит Западу сюрприз к 3 сентября
Маленький трюк, который продлит жизнь помидоров до самой Масленицы
Дельфины с менопаузой: что роднит гринд, косаток и людей
Любовник жены Диброва тайно подал на развод: очередной скандал в семье миллионера
Банки всегда пустеют первыми: лечо с фасолью — хит зимних заготовок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.