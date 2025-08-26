Столкнулся с беспилотником? Придётся объясняться не с водителем: кто будет виноват в глазах суда

Автомобили с автономным управлением пока остаются редкостью. Чаще всего они встречаются в рамках тестов, а не как часть повседневной жизни. Но постепенно таких машин становится больше. И вместе с этим возникает вопрос: что делать, если произойдёт авария с участием беспилотника, и кто в этом случае несёт ответственность.

Как регулируется ответственность

По словам Антона Палюлина, руководителя юридического бюро "Палюлин и партнёры", порядок урегулирования ДТП с беспилотниками определяется действующим законодательством и проектами новых законов. Минтранс готовит специальный нормативный акт, запуск которого изначально планировался на сентябрь 2025 года, но принятие может быть перенесено. Тем не менее базовые принципы распределения ответственности уже понятны.

Кто будет считаться виновным

Главным ответчиком в подобных делах выступает владелец беспилотного автомобиля. Это может быть как юридическое, так и физическое лицо, на которое зарегистрирован транспорт. Однако владелец может избежать ответственности, если докажет, что авария произошла по причине непреодолимой силы либо по умыслу пострадавшего. К форс-мажору относятся стихийные бедствия или техногенные катастрофы, а умысел предполагает, что другой водитель сознательно спровоцировал столкновение.

Роль производителя и сервисного центра

Если ДТП вызвано конструктивным дефектом автомобиля или системы управления, ответственность возлагается на производителя. Когда причиной становится ненадлежащее техническое обслуживание, отвечать придётся сервисному центру или дилеру. Отдельной категорией являются случаи, когда авария произошла из-за ошибок оператора, осуществляющего удалённый контроль. В этом случае отвечать будет компания, которая обеспечивала дистанционное управление.

Как оформляется авария

В отличие от обычных дорожных происшествий, здесь нельзя ограничиться Европротоколом. Обязательно нужно участие сотрудников ГИБДД. Кроме того, страховые компании вправе запросить данные "чёрного ящика" беспилотника, фиксирующего параметры движения и работу систем. Если владелец автомобиля не обновлял вовремя программное обеспечение, страховщик имеет право предъявить регрессные требования и взыскать убытки с владельца.

Переходный период

Пока специальный закон о беспилотниках не принят, суды руководствуются нормами Гражданского кодекса и действующими Правилами дорожного движения. Это означает, что разбирательства будут происходить по общим правилам, но уже с учётом специфики технологии.

Антон Палюлин подчёркивает: владельцы беспилотников несут повышенные риски. Страховые компании получают новые механизмы для взыскания ущерба. Если авария произошла из-за сбоя системы автономного управления, пострадавший может предъявить требования как к владельцу автомобиля, так и к производителю техники. Это увеличивает его шансы на полное возмещение вреда и делает процесс защиты прав более результативным.

Юридическая практика в отношении беспилотников только формируется. Но уже ясно, что ответственность за ДТП будет распределяться между владельцем, производителем, сервисом или оператором в зависимости от обстоятельств. Для водителей, которые столкнутся с подобной ситуацией, главный совет остаётся прежним: фиксировать все детали происшествия и обязательно привлекать сотрудников ГИБДД.

