Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Acta Astronautica: тепловые накопители увеличили эффективность лунных генераторов на 49%
Evolution, Medicine, and Public Health: мигрени могут быть связаны с генами неандертальцев
Ваш питомец стал менее активным? Это может быть не лень, а опасное состояние
Юг Италии хранит место, которое не показывают в популярных путеводителях
За кулисами бодибилдинга: что скрывается за бронзой, блеском и аплодисментами зала
Террорист на дереве: неожиданный эпизод громкого процесса по делу "Крокуса"
В Госдуме объяснили неожиданный поворот в готовящихся санкциях Запада против России
Куст или лента? Два метода посадки, которые определят урожай малины
Прыщи на лбу атакуют: мелкая ошибка в уходе стоит вам чистой кожи

Турбина подаёт сигнал SOS: простая проверка, которая может спасти ваш двигатель от дорогостоящего ремонта

3:32
Авто

Современные автомобили всё чаще оснащаются турбированными двигателями. Они позволяют снять больше мощности с меньшего объёма и делают машину быстрее и экономичнее. Но за динамику приходится платить: конструкция сложнее, а надёжность в ряде случаев ниже, чем у атмосферных моторов. Главный элемент системы — турбина. Именно она отвечает за нагнетание воздуха в цилиндры и работает в самых тяжёлых условиях.

двигатель
Фото: wikipedia by X-Ray91270, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
двигатель

Как работает турбина

Принцип её действия можно описать просто. Отработанные газы раскручивают крыльчатку, которая через вал соединена с другим колесом. Это колесо подаёт дополнительный воздух в камеру сгорания, что значительно повышает эффективность работы двигателя. По сути, турбина делает то, чего не способен атмосферный мотор: подаёт воздух под давлением, а не только за счёт движения поршня.

Рабочая среда у турбины экстремальная: высокие температуры, бешеные обороты и постоянное давление. Поэтому даже небольшая неисправность быстро приводит к серьёзным последствиям.

Симптомы неисправности

Водителю стоит насторожиться, если автомобиль внезапно потерял тягу или стал неровно работать на холостых оборотах. Чёрный дым из выхлопной трубы указывает на проблемы с подачей воздуха и топливной смесью. Повышенный расход масла и подтеки на корпусе турбины также говорят о неисправности.

Дополнительные сигналы — появление ошибок на приборной панели, особенно индикатора Check Engine. Опасным признаком является вой, свист или жужжание при нажатии на газ. Это может свидетельствовать о разбалансировке ротора или износе подшипников.

Первичная проверка своими руками

Даже без специальных инструментов можно оценить состояние турбины. Для этого достаточно открыть капот и найти устройство сбоку двигателя, между впускным и выпускным коллектором. Далее снимите патрубок, чтобы осмотреть внутренности.

В норме стенки должны быть чистыми и сухими. Наличие масляных следов или налёта говорит о проблемах. Обратите внимание на крыльчатку. Лопасти должны оставаться ровными, без сколов и изгибов. Осмотрите корпус турбины. Трещины, деформации и потёки масла — тревожный сигнал.

Полезно прислушаться к работе двигателя на холодном запуске. Скрежет, громкий свист или металлический вой свидетельствуют о серьёзном износе. Также оцените состояние масла. Если оно слишком густое, потемневшее или пахнет гарью, значит не только турбина, но и весь мотор может нуждаться в обслуживании.

Почему замена лучше ремонта

Турбина конструктивно считается неразборной. Встречаются умельцы, которые берутся за её восстановление, но это дорого и редко даёт долгосрочный результат. В большинстве случаев установка новой детали оказывается более выгодным и надёжным решением.

Проверить турбину своими руками может любой автовладелец. Достаточно осмотреть корпус, крыльчатку и патрубки, прислушаться к звукам при работе двигателя и обратить внимание на масло. Такая диагностика не заменяет сервис, но позволит вовремя заметить проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
Авто
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России Аудио 
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Мир. Новости мира
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Acta Astronautica: тепловые накопители увеличили эффективность лунных генераторов на 49%
Evolution, Medicine, and Public Health: мигрени могут быть связаны с генами неандертальцев
Ваш питомец стал менее активным? Это может быть не лень, а опасное состояние
Юг Италии хранит место, которое не показывают в популярных путеводителях
За кулисами бодибилдинга: что скрывается за бронзой, блеском и аплодисментами зала
Террорист на дереве: неожиданный эпизод громкого процесса по делу "Крокуса"
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
В Госдуме объяснили неожиданный поворот в готовящихся санкциях Запада против России
Куст или лента? Два метода посадки, которые определят урожай малины
Прыщи на лбу атакуют: мелкая ошибка в уходе стоит вам чистой кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.