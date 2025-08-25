Автоподстава за секунду: автоэксперт рассказал о популярной схеме мошенников на дороге

Популярные автоподставы строятся на провокациях при перестроении и резких маневрах на дороге. О популярных автоподствах в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Авто едут в одном направлении с водителями

По словам Попова, часто на дороге водителя берут "в коробку", вынуждают перестраиваться и подставляют автомобиль, в который он врезается. При этом правила требуют уступить дорогу, и доказать свою правоту потом практически невозможно.

Эксперт добавил, что встречаются и другие схемы. Например, автомобиль впереди внезапно включает задний ход и таранит другого участника движения, после чего водитель заявляет, будто это в него врезались.

"Способы борьбы с подставщиками просты. Способ номер один – нужно иметь на машине видеорегистратор. Самый лучший подарок для автомобилиста, у которого нет видеорегистратора – подарить ему видеорегистратор", — подчеркнул автоэксперт.

Он отметил, что мошенники чаще всего склоняют жертву решить вопрос на месте, оказывают психологическое давление и даже могут связываться с "агентом из страховой компании".