Летний риск: эти нарушения чаще всего приводят к лишению водительского удостоверения

Авто

С приходом тёплых месяцев жизнь на дорогах заметно меняется. Длинные дни, солнце и отпускное настроение расслабляют водителей. Но именно в этот период фиксируется множество нарушений, которые ведут к самому неприятному исходу — лишению водительских прав.

Проверка документов на дороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Проверка документов на дороге

По данным МВД России, летом резко увеличивается количество опасных ситуаций, а характер нарушений отличается от зимних. Если в холодное время года водителей подводят гололёд, плохая видимость и усталость, то летом главная проблема кроется в потере концентрации и чрезмерной уверенности в собственных силах.

Железнодорожные переезды как источник опасности

Одним из самых частых нарушений тёплого сезона становится проезд через железнодорожные переезды. В солнечную погоду многие водители теряют осторожность, забывая о правилах. Закон в этом случае строг: штраф составляет 7500 рублей либо лишение прав сроком от трёх до двенадцати месяцев.

Выезд на встречную полосу

Август особенно богат на нарушения, связанные с выездом на встречную. Причём чаще всего такие манёвры совершаются в местах, где это категорически запрещено. Водитель рискует не только устроить лобовое столкновение, но и лишиться прав на срок до шести месяцев. Альтернативой может быть штраф в 7500 рублей, но судебная практика показывает, что чаще выбирают именно лишение.

Превышение скорости на трассах

Летом трассы кажутся свободнее и это создаёт у многих водителей ложное ощущение безопасности. На пустых дорогах хочется "поймать ветер", но именно это приводит к тяжёлым последствиям. Превышение скорости на 60 километров в час выше установленного лимита грозит лишением прав минимум на четыре месяца.

Алкоголь за рулём

Тёплый сезон ассоциируется с пикниками, встречами с друзьями и отдыхом на природе. Но именно летом сотрудники ГАИ фиксируют больше всего случаев управления автомобилем в нетрезвом виде. Цена ошибки огромна: штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора лет. Никаких поблажек в законе не предусмотрено.

Опасность пешеходных зон

Летом на улицах становится больше людей. Дети играют рядом с дорогами, взрослые переходят улицы в неположенных местах. Именно поэтому увеличивается число наездов на пешеходов с лёгкими или средними травмами. Для водителя это означает не только моральные переживания, но и серьёзные юридические последствия: лишение прав на срок до двух лет.

Лето ассоциируется с отдыхом и лёгкостью, но за рулём расслабляться нельзя. В этот сезон чаще всего фиксируются нарушения, которые ведут к лишению прав. Проезд железнодорожных переездов, выезд на встречную, превышение скорости, управление в состоянии опьянения и наезды на пешеходов становятся главными причинами наказаний. Любое из этих нарушений способно перечеркнуть свободу передвижения на долгие месяцы.

Уточнения

