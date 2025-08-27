Красивые снаружи, трухлявые внутри: от каких машин лучше держаться подальше

Есть автомобили, от которых лучше отказаться ещё на этапе выбора. Они могут быть привлекательными по цене или внешне не вызывать подозрений, но в эксплуатации превращаются в бесконечный источник проблем. Ниже — шесть моделей, которые чаще всего становятся разочарованием для владельцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салон машины, Lada XRAY

6 место — Ford Kuga II (2012-2019) с 1.6 EcoBoost

Основная беда этой версии — двигатель 1.6 EcoBoost. У него слабое охлаждение, что приводит к перегревам, кавитации и трещинам в головке блока. Антифриз попадает в цилиндры, появляется масложор, а мотористы всё чаще рекомендуют капремонт уже на пробеге 100-120 тысяч км.

Коробки тоже не радуют: автомат 6F35 и робот PowerShift часто требуют ремонта. Сломы происходят постепенно: "чек", пропуски зажигания, детонация — и так до капитуляции.

5 место — Lada XRAY

Моторы 1.6 в целом надёжны, но шумные и вяловатые. Версии с двигателем Nissan лучше, но портит всё коробка AMT. Робот работает с задержками и дёргается.

Через 2-3 года кузов начинает ржаветь: задняя дверь и арки покрываются "рыжиками". Под уплотнителями скапливается песок, который ускоряет коррозию. Подвеска жёсткая, зимой двери могут не закрываться, а салон напоминает бюджетные модели десятилетней давности.

4 место — Citroën C-Elysee / Peugeot 301

Эти седаны задумывались как доступные и простые, но вышло иначе.

Балка задней подвески вырабатывается очень быстро, появляется люфт и гул. Меняется только в сборе и стоит дорого.

Коробка AL4 ведёт себя непредсказуемо: пинки, аварийный режим, внезапные отказы.

Моторы ненадёжны: 1.2 PureTech страдает от проблем с ремнём ГРМ в масле, а 1.6 VTi — от растяжения цепи и расхода масла.

Кузов быстро теряет вид: влага в багажнике, облезающий пластик, ржавеющие арки.

3 место — Lifan X60

На бумаге — доступный кроссовер с хорошим оснащением. На деле — шумная, сырая и некачественная конструкция. Подвеска рассыпается уже к 50 тысячам км, мотор 1.8 греется и потребляет больше топлива, чем едет.

Кузов — слабое место: тонкий металл, быстрое образование ржавчины, особенно на порогах и арках. Дополнительная обработка мало помогает.

2 место — Geely MK

Обычный седан с крайне низкой надёжностью.

Мотор 1.5 перегревается даже в лёгких пробках, может внезапно оборваться ремень ГРМ.

Коробка слабая, в мороз рычаги ломались буквально в руках, сцепление сдыхает на 40-50 тысячах.

Электрика работает нестабильно: приборка, фары, замки и проводка постоянно "шалят".

Салон гремит, шумка практически отсутствует, влага и плесень встречаются часто.

1 место — Chery Bonus A13

Главный антигерой рейтинга.

Двигатель 1.5 начинает есть масло уже с 30-40 тысяч км, цепь ГРМ вытягивается, мотор шумный и недолговечный.

Коробки плохо собраны: передачи включаются с усилием, вариаторы быстро выходят из строя.

Кузов буквально ржавеет на глазах. ЛКП облезает пятнами, арки и днище сгнивают через пару зим. Влага проникает в салон, багажник и даже крышу.

Это автомобиль, который быстро превращается в источник постоянных затрат и разочарований.

