Секреты системы охлаждения: как выбрать правильный антифриз и не угробить мотор

4:09
Авто

Для многих автомобилистов вопрос выбора охлаждающей жидкости до сих пор остаётся непростым. Можно ли смешивать жидкости разных цветов? Чем тосол отличается от антифриза? И почему эти термины используют как синонимы? Ответы на эти вопросы гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд: ошибка может привести к серьёзным поломкам двигателя.

антифриз
Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
антифриз

Зачем вообще нужен антифриз

Охлаждающая жидкость — ключевой элемент системы охлаждения. Она циркулирует по каналам двигателя и радиатору с помощью помпы, отводит лишнее тепло и защищает мотор от перегрева летом и замерзания зимой. Само название "антифриз" пришло из английского языка: anti-freeze — "против замерзания". Но его функции гораздо шире: кроме стабильной температуры, он предотвращает коррозию и образование накипи, продлевая жизнь всей системе.

В отличие от обычной воды, антифриз работает в экстремальных условиях. Он не закипает при +100 °C и не превращается в лёд при -30 °C и ниже. Благодаря добавкам-антикоррозийникам современные составы адаптированы под сложные двигатели с алюминиевыми и пластиковыми деталями.

Как появился тосол

В 1970-х требовалась собственная охлаждающая жидкость для автомобилей ВАЗ. Импортный Paraflu 11 был дорогим и недоступным, поэтому инженеры создали отечественный аналог. Его разработал Отдел технологий органического синтеза ("ТОС"), а окончание "ОЛ" означало спиртовую основу — этиленгликоль. Так родился "тосол".

Со временем классический советский состав устарел. Его перестали выпускать, но само название стало нарицательным. Сегодня "тосолом" часто называют любую синюю жидкость, даже если она по химии не имеет ничего общего с оригиналом. Та же история, что с "ксероксом", которым называют любой копировальный аппарат.

Современные мифы о цветах

Многие до сих пор считают, что цвет жидкости указывает на её свойства. Красный, зелёный, синий — всё это, якобы, разные типы. На деле краситель нужен только для безопасности и удобства: чтобы не спутать антифриз с водой и легко контролировать уровень в бачке. Производитель может окрасить жидкость в любой оттенок — на состав это никак не влияет. Поэтому ориентироваться на цвет нельзя.

Почему опасно смешивать жидкости

Самая распространённая ошибка — долить "что под руку попалось". Но даже если жидкости выглядят одинаково, их химия может быть несовместимой. Разные производители используют разные пакеты присадок, и при смешивании возможны нежелательные реакции: выпадение осадка, вспенивание, ускоренная коррозия.

Особенно рискованно смешивать тосол с современными антифризами. Разные технологии, разные ингибиторы и разные материалы в современных моторах делают такую комбинацию крайне опасной. Лучше добавить немного дистиллированной воды, чем рисковать ремонтом всей системы охлаждения.

Как правильно выбрать антифриз

Надёжнее всего пользоваться рекомендациями производителя автомобиля. В инструкции указывают допуски и стандарты жидкостей, которые подходят для конкретного двигателя. Второе важное правило — не менять марку. Если залит антифриз одного бренда, то и доливать следует только его. Это гарантирует отсутствие конфликтов между присадками.

Тосол — не отдельная категория, а разновидность антифриза. Но времена изменились: современные моторы требуют современных жидкостей. Не стоит выбирать по цвету и уж тем более смешивать разные составы. Гораздо разумнее придерживаться рекомендаций автопроизводителя и покупать проверенную продукцию. Это простое правило сбережёт и двигатель, и кошелёк.

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
