Автомобиль-мечта или головная боль? Самые эффектные, но капризные модели

Есть автомобили, которые создают вау-эффект — блестят на парковке, привлекают взгляды и словно обещают водителю статус и эмоции. Но как только заканчивается шоу и наступают будни — владельцы сталкиваются с реальностью: дорогим ремонтом, капризной электроникой и сомнительным комфортом.

BMW X6 M Competition

BMW X6: "авторитет" с расходами

X6 выглядит так, будто может подавить всех одним видом. Но на деле владелец получает:

цепь, которая может потянуться уже после 100 тыс. км,

бензиновые моторы с перегревами и масложором,

дорогую пневмоподвеску (амортизатор — от 60 000),

капризную электронику.

Это не машина "поехал и забыл", а "поехал и жди, что напомнит сама".

Range Rover Evoque: стиль в обмен на терпение

Дизайн — словно с подиума. Но под капотом:

мотор 2.0 EcoBoost с перегревами,

коробка, которая "теряется" в пробке,

полный привод с проблемными муфтами.

Электроника живёт своей жизнью — может не открыть дверь или заглохнуть на парковке. Красиво, но нервно.

Audi A7: премиум с характером

Эффектный фастбек, в салоне — шик и стиль. Но техничка сложная:

моторы 3.0 TDI/TFSI требовательны к обслуживанию,

коробка S tronic не прощает ошибок: перегрел — готовься к ремонту мехатроника,

всё под капотом упаковано плотно, перегрев — и замена прокладок.

Эта машина — "сел, включил диагностику и поехал".

Mercedes CLA: спорткар

CLA в AMG-обвесе выглядит как маленький суперкар. Но:

мотор М270 тянет цепь уже на сотне,

робот 7G-DCT дёргается и может зависнуть в "нейтрали",

салон ближе к B-классу, чем к премиуму, скрипы и дешёвый пластик.

Красивый — да. Но премиумом его можно назвать с натяжкой.

Jeep Grand Cherokee (WK2): танк с сюрпризами

С виду — мощь и брутальность. В реальности:

бензиновый 3.6 Pentastar страдает от перегревов,

дизель капризен к форсункам и сажевому фильтру,

старые 5-ступенчатые коробки не любят пробки,

электрика — "лотерея": то работает всё, то ничего.

Любовь к этой машине должна быть осознанной.

Infiniti FX/QX70: дизайн против удобства

Один из самых красивых кроссоверов, но:

моторы VQ35/37 при плохом уходе начинают активно есть масло,

жёсткая подвеска и проблемы с рулевой рейкой,

устаревшая электроника и прожорливость — 13-18 л на 100 км.

Снаружи "спорт", внутри — обычный кроссовер.

