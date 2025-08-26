Автомобиль-мечта или головная боль? Самые эффектные, но капризные модели

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:54
Авто

Есть автомобили, которые создают вау-эффект — блестят на парковке, привлекают взгляды и словно обещают водителю статус и эмоции. Но как только заканчивается шоу и наступают будни — владельцы сталкиваются с реальностью: дорогим ремонтом, капризной электроникой и сомнительным комфортом.

BMW X6 M Competition
Фото: Wikipedia by Alexandre Prevot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
BMW X6 M Competition

BMW X6: "авторитет" с расходами

X6 выглядит так, будто может подавить всех одним видом. Но на деле владелец получает:

  • цепь, которая может потянуться уже после 100 тыс. км,

  • бензиновые моторы с перегревами и масложором,

  • дорогую пневмоподвеску (амортизатор — от 60 000),

  • капризную электронику.

Это не машина "поехал и забыл", а "поехал и жди, что напомнит сама".

Range Rover Evoque: стиль в обмен на терпение

Дизайн — словно с подиума. Но под капотом:

  • мотор 2.0 EcoBoost с перегревами,

  • коробка, которая "теряется" в пробке,

  • полный привод с проблемными муфтами.

Электроника живёт своей жизнью — может не открыть дверь или заглохнуть на парковке. Красиво, но нервно.

Audi A7: премиум с характером

Эффектный фастбек, в салоне — шик и стиль. Но техничка сложная:

  • моторы 3.0 TDI/TFSI требовательны к обслуживанию,

  • коробка S tronic не прощает ошибок: перегрел — готовься к ремонту мехатроника,

  • всё под капотом упаковано плотно, перегрев — и замена прокладок.

Эта машина — "сел, включил диагностику и поехал".

Mercedes CLA: спорткар

CLA в AMG-обвесе выглядит как маленький суперкар. Но:

  • мотор М270 тянет цепь уже на сотне,

  • робот 7G-DCT дёргается и может зависнуть в "нейтрали",

  • салон ближе к B-классу, чем к премиуму, скрипы и дешёвый пластик.

Красивый — да. Но премиумом его можно назвать с натяжкой.

Jeep Grand Cherokee (WK2): танк с сюрпризами

С виду — мощь и брутальность. В реальности:

  • бензиновый 3.6 Pentastar страдает от перегревов,

  • дизель капризен к форсункам и сажевому фильтру,

  • старые 5-ступенчатые коробки не любят пробки,

  • электрика — "лотерея": то работает всё, то ничего.

Любовь к этой машине должна быть осознанной.

Infiniti FX/QX70: дизайн против удобства

Один из самых красивых кроссоверов, но:

  • моторы VQ35/37 при плохом уходе начинают активно есть масло,

  • жёсткая подвеска и проблемы с рулевой рейкой,

  • устаревшая электроника и прожорливость — 13-18 л на 100 км.

Снаружи "спорт", внутри — обычный кроссовер.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

