Автомобиль-мечта или головная боль? Самые эффектные, но капризные модели

Есть автомобили, которые создают вау-эффект — блестят на парковке, привлекают взгляды и словно обещают водителю статус и эмоции. Но как только заканчивается шоу и наступают будни — владельцы сталкиваются с реальностью: дорогим ремонтом, капризной электроникой и сомнительным комфортом.
X6 выглядит так, будто может подавить всех одним видом. Но на деле владелец получает:
цепь, которая может потянуться уже после 100 тыс. км,
бензиновые моторы с перегревами и масложором,
дорогую пневмоподвеску (амортизатор — от 60 000),
капризную электронику.
Это не машина "поехал и забыл", а "поехал и жди, что напомнит сама".
Дизайн — словно с подиума. Но под капотом:
мотор 2.0 EcoBoost с перегревами,
коробка, которая "теряется" в пробке,
полный привод с проблемными муфтами.
Электроника живёт своей жизнью — может не открыть дверь или заглохнуть на парковке. Красиво, но нервно.
Эффектный фастбек, в салоне — шик и стиль. Но техничка сложная:
моторы 3.0 TDI/TFSI требовательны к обслуживанию,
коробка S tronic не прощает ошибок: перегрел — готовься к ремонту мехатроника,
всё под капотом упаковано плотно, перегрев — и замена прокладок.
Эта машина — "сел, включил диагностику и поехал".
CLA в AMG-обвесе выглядит как маленький суперкар. Но:
мотор М270 тянет цепь уже на сотне,
робот 7G-DCT дёргается и может зависнуть в "нейтрали",
салон ближе к B-классу, чем к премиуму, скрипы и дешёвый пластик.
Красивый — да. Но премиумом его можно назвать с натяжкой.
С виду — мощь и брутальность. В реальности:
бензиновый 3.6 Pentastar страдает от перегревов,
дизель капризен к форсункам и сажевому фильтру,
старые 5-ступенчатые коробки не любят пробки,
электрика — "лотерея": то работает всё, то ничего.
Любовь к этой машине должна быть осознанной.
Один из самых красивых кроссоверов, но:
моторы VQ35/37 при плохом уходе начинают активно есть масло,
жёсткая подвеска и проблемы с рулевой рейкой,
устаревшая электроника и прожорливость — 13-18 л на 100 км.
Снаружи "спорт", внутри — обычный кроссовер.
