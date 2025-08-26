Американский автопром против суровой России: кто проигрывает первым

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Автомобили из США долгое время считались экзотикой на российских дорогах. Мощные моторы, простая конструкция и надёжность вызывали интерес, но у американских машин есть ряд серьёзных минусов, о которых не всегда вспоминают.

Ford Edge
Фото: commons.wikimedia.org by HJUdall, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ford Edge

Простота без изысков

Американские авто создавались для огромных расстояний и ровных дорог. Их моторы объёмные, чаще чугунные, с акцентом на надёжность и долговечность. Однако за это приходится платить высоким расходом топлива. Для американцев бензин дешёв, для россиян — это ощутимый минус.

То же касается оснащения: во многих моделях мало электронных опций, а салон сделан из простых материалов. Главное для производителя — практичность и лёгкая уборка, а не изысканный дизайн.

Мифы против реальности

До сих пор живут стереотипы о "неубиваемых" американских машинах. Но на деле качество сборки часто уступает европейским и азиатским конкурентам: зазоры, "сверчки", слабая шумоизоляция.
Да, современные "американцы" стали экономичнее и управляемее, но по уровню комфорта и отделки они редко догоняют "немцев" или "корейцев".

Проблемы с ремонтом

  • мало специалистов, которые разбираются в американских машинах,

  • детали дороги, не всегда доступны и зачастую продаются только узлами,

  • редкие модели и вовсе превращаются в "головную боль" владельца.

При этом конструктивно машины ремонтопригодны, и при наличии мастера служат долго.

Коррозия и материалы

Кузов американских автомобилей плохо защищён от ржавчины. В условиях российских зим с реагентами это быстро становится серьёзной проблемой. Салонные материалы тоже не отличаются долговечностью.

Безопасность и комфорт

Уровень безопасности ниже, чем у европейских и азиатских конкурентов. АКПП отличаются медленной работой и ограниченными возможностями для активной езды. Мощные моторы радуют динамикой, но в России это оборачивается высоким налогом и постоянными тратами на топливо.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
