Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Постоянно просыпаетесь уже уставшими? Это может быть сигналом болезни, которую путают с ленью
Из мясного ада — в любящий дом: эта собака выжила там, где шансов не было
Цифра ошеломляет: доходы нефтесервисных компаний взлетят до небес
Огонь во рту — минус на весах: жгучая специя, которая тайно ускоряет обмен веществ
Как добраться до знаменитой бухты Лампедузы: секреты идеального отпуска на Средиземном море
Антар — рыба будущего: чем она лучше привычной сёмги и трески
Учёные перехитрили природу: ГМ-дрожжи повысят выживаемость пчёл
От перегрева до пожара: 5 мест, где категорически не стоит включать микроволновку в розетку
Всё про подбор макияжа под цвет волос — новый подход к красоте

От кабины пилота до капсулы сна: эти 5 минивэнов 2025 года ломают стереотип скучного семейного автобуса

4:42
Авто

Минивэны давно перестали быть скучными семейными "автобусами". Сегодня это и офисы на колёсах, и комфортные капсулы для дальних путешествий, и даже почти бизнес-джеты с массажными креслами. Пять ярких моделей 2025 года, которые вошли в топ по версии сети автосалонов "Рольф". Машины очень разные: от экономичных гибридов до премиальных трансформеров.

Минивэн GAC M8
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Минивэн GAC M8

KIA Carnival — проверенная классика с запасом прочности

Цена: от 4,2 млн руб.

Carnival давно считается эталоном практичного и надёжного минивэна. Его 3,5-литровый V6 служит без капремонта до 300 тысяч километров. Разгон до сотни за 8,2 секунды при расходе в районе 9 литров на 100 км делает машину вполне динамичной для её массы.

Салон легко трансформируется: второй ряд превращается в переговорную, третий — складывается в ровный пол. Владельцы ценят удобство, плавность хода и тишину работы двигателя.

Но есть и минусы: полный привод в базе не предусмотрен, а в дорогих комплектациях его стоимость приближается к 500 тысячам рублей. Цена топовых версий с панорамной крышей и кожаным салоном уходит за 6 миллионов.

Toyota Sienna — экономичный гибрид

Цена: от 5,3 млн руб.

Sienna выгодно отличается расходом топлива. В городе гибрид берёт около 7 литров, на трассе — меньше 6. Даже при активной езде редко выходит за рамки 7,5 л/100 км. Система E-Four подключает полный привод автоматически, когда дорога становится скользкой.

Надёжность тоже в духе марки: батарея и гибридный блок служат сотни тысяч километров, а двигатель обошёлся без цепи ГРМ. В салоне — электродвери, регулировки сидений, мультимедиа с двумя экранами.

Слабые стороны - дорогие плановые ТО (около 30 тысяч за визит к дилеру) и излишне мягкая подвеска, из-за чего в поворотах машина кренится сильнее конкурентов.

Hyundai Staria — футуристичный "космолёт"

Цена: от 4,2 млн руб.

Staria привлекает прежде всего внешностью: автомобиль похож на космический шаттл, а обзор с водительского места напоминает панорамное кино. В салоне — до 11 мест, включая детские кресла. Конфигурация легко меняется: из автобуса за минуту получается мобильный офис или грузовой отсек.

Модель оснащена полным приводом, сиденьями с защитой от ультрафиолета и гигантским люком в крыше.

Из минусов - сложная электроника: многочисленные моторчики и датчики требуют диагностики, стоимость которой начинается от 20 тысяч. При активной езде расход может подняться до 12-13 литров.

GAC M8 — стиль и технологии за разумные деньги

Цена: от 4,9 млн руб.

Китайский минивэн приятно удивляет отделкой: кожа, декоративное дерево и подсветка из-под пола встречаются уже в базе. В стандартной комплектации также есть проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение.

Электродвери с мягким доводчиком делают посадку удобной и безопасной.

Но полный привод не предусмотрен вообще, а с запчастями придётся мириться: в небольших городах их ждать можно неделями.

Voyah Dream PHEV — бизнес-класс на колёсах

Цена: от 6,1 млн руб.

Voyah Dream ориентирован на тех, кто хочет максимум роскоши. Внутри — кресла с массажем, кожаные шторки и атмосфера частного самолёта. Автомобиль может проехать до 82 км на чистом электричестве, а быстрая зарядка восполняет 80% батареи всего за полчаса.

Гибридная установка даёт запас хода до 750 км, что делает Dream удобным и для поездок между городами.

Минусы очевидны: редкая модель требует поиска специализированного сервиса, а ремонт гибридного блока обойдётся минимум в полмиллиона.

Выбор зависит от задач: практичный семейный транспорт, офис на колёсах или премиальная капсула для долгих путешествий.

Уточнения

Минивэ́н - легковой автомобиль с однообъёмным кузовом и бескапотной или полутораобъёмной  компоновкой.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Домашние животные
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя Аудио 
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Наука и техника
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Цифра ошеломляет: доходы нефтесервисных компаний взлетят до небес
Огонь во рту — минус на весах: жгучая специя, которая тайно ускоряет обмен веществ
Как добраться до знаменитой бухты Лампедузы: секреты идеального отпуска на Средиземном море
Антар — рыба будущего: чем она лучше привычной сёмги и трески
Учёные перехитрили природу: ГМ-дрожжи повысят выживаемость пчёл
От перегрева до пожара: 5 мест, где категорически не стоит включать микроволновку в розетку
Всё про подбор макияжа под цвет волос — новый подход к красоте
Мышцы болят и сил нет? Ошибка не в тренировке, а в том, что вы забываете между занятиями
Суперфуд днём — враг ночью: продукт в вечернем рационе который превращает ваш сон в испытание
Иллюзии, которые бьют по кошельку: почему вера в списание долгов опасна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.