От кабины пилота до капсулы сна: эти 5 минивэнов 2025 года ломают стереотип скучного семейного автобуса

Минивэны давно перестали быть скучными семейными "автобусами". Сегодня это и офисы на колёсах, и комфортные капсулы для дальних путешествий, и даже почти бизнес-джеты с массажными креслами. Пять ярких моделей 2025 года, которые вошли в топ по версии сети автосалонов "Рольф". Машины очень разные: от экономичных гибридов до премиальных трансформеров.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Минивэн GAC M8

KIA Carnival — проверенная классика с запасом прочности

Цена: от 4,2 млн руб.

Carnival давно считается эталоном практичного и надёжного минивэна. Его 3,5-литровый V6 служит без капремонта до 300 тысяч километров. Разгон до сотни за 8,2 секунды при расходе в районе 9 литров на 100 км делает машину вполне динамичной для её массы.

Салон легко трансформируется: второй ряд превращается в переговорную, третий — складывается в ровный пол. Владельцы ценят удобство, плавность хода и тишину работы двигателя.

Но есть и минусы: полный привод в базе не предусмотрен, а в дорогих комплектациях его стоимость приближается к 500 тысячам рублей. Цена топовых версий с панорамной крышей и кожаным салоном уходит за 6 миллионов.

Toyota Sienna — экономичный гибрид

Цена: от 5,3 млн руб.

Sienna выгодно отличается расходом топлива. В городе гибрид берёт около 7 литров, на трассе — меньше 6. Даже при активной езде редко выходит за рамки 7,5 л/100 км. Система E-Four подключает полный привод автоматически, когда дорога становится скользкой.

Надёжность тоже в духе марки: батарея и гибридный блок служат сотни тысяч километров, а двигатель обошёлся без цепи ГРМ. В салоне — электродвери, регулировки сидений, мультимедиа с двумя экранами.

Слабые стороны - дорогие плановые ТО (около 30 тысяч за визит к дилеру) и излишне мягкая подвеска, из-за чего в поворотах машина кренится сильнее конкурентов.

Hyundai Staria — футуристичный "космолёт"

Цена: от 4,2 млн руб.

Staria привлекает прежде всего внешностью: автомобиль похож на космический шаттл, а обзор с водительского места напоминает панорамное кино. В салоне — до 11 мест, включая детские кресла. Конфигурация легко меняется: из автобуса за минуту получается мобильный офис или грузовой отсек.

Модель оснащена полным приводом, сиденьями с защитой от ультрафиолета и гигантским люком в крыше.

Из минусов - сложная электроника: многочисленные моторчики и датчики требуют диагностики, стоимость которой начинается от 20 тысяч. При активной езде расход может подняться до 12-13 литров.

GAC M8 — стиль и технологии за разумные деньги

Цена: от 4,9 млн руб.

Китайский минивэн приятно удивляет отделкой: кожа, декоративное дерево и подсветка из-под пола встречаются уже в базе. В стандартной комплектации также есть проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение.

Электродвери с мягким доводчиком делают посадку удобной и безопасной.

Но полный привод не предусмотрен вообще, а с запчастями придётся мириться: в небольших городах их ждать можно неделями.

Voyah Dream PHEV — бизнес-класс на колёсах

Цена: от 6,1 млн руб.

Voyah Dream ориентирован на тех, кто хочет максимум роскоши. Внутри — кресла с массажем, кожаные шторки и атмосфера частного самолёта. Автомобиль может проехать до 82 км на чистом электричестве, а быстрая зарядка восполняет 80% батареи всего за полчаса.

Гибридная установка даёт запас хода до 750 км, что делает Dream удобным и для поездок между городами.

Минусы очевидны: редкая модель требует поиска специализированного сервиса, а ремонт гибридного блока обойдётся минимум в полмиллиона.

Выбор зависит от задач: практичный семейный транспорт, офис на колёсах или премиальная капсула для долгих путешествий.

