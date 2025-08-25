Редчайший американский кабриолет пылится в гараже Самары — даже несмотря на снижение цены до 18 млн

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:46
Авто

В Самаре уже восемь месяцев пылится под крышей гаража автомобиль, который в середине прошлого века был символом роскоши и статуса. Речь идёт о Packard Caribbean 1954 года выпуска — редчайшем кабриолете, сохранившемся до наших дней в полностью исправном состоянии, вещает новостной портал 110 km. ru.

Packard Caribbean
Фото: Self-photographed by The photo, with all rights, was a gift from my father, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Packard Caribbean

Даже после того как владелец снизил цену с 27 до 18 миллионов рублей, уникальная машина так и не обрела нового хозяина. Снижение почти на треть пока не помогло, и автомобиль по-прежнему ждёт того самого покупателя, способного оценить его не только деньгами, но и сердцем.

Редкость на колёсах

Packard Caribbean — это не просто машина, а настоящая легенда американского автопрома. В 1954 году с конвейера вышло всего около 400 экземпляров, и до наших дней дожили единицы. Каждый из них — свидетель эпохи послевоенного бума, когда автомобиль был не просто средством передвижения, а олицетворением мечты и статуса.

Представленный на продажу экземпляр сохранился удивительно хорошо. Пробег — чуть больше 54 тысяч километров, что для 70-летнего автомобиля выглядит почти невероятным. Владелец уверяет, что кабриолет полностью на ходу и готов радовать нового хозяина долгими поездками.

Техника, опередившая время

Под капотом скрывается рядный восьмицилиндровый атмосферный мотор объёмом 5,9 литра, выдающий 212 лошадиных сил. В паре с ним работает двухступенчатая автоматическая коробка передач, которая придаёт кабриолету плавный и сдержанный характер. В 1950-е такая связка считалась технологическим прорывом и подчеркивала "американский" подход к комфорту вождения.

Роскошь середины века

Интерьер Packard Caribbean заслуживает отдельного внимания. Богатое оснащение по меркам середины прошлого века выглядело невероятным: электрорегулировки сидений, гидроусилитель руля, вакуумный усилитель тормозов, отопитель с обдувом лобового стекла, электростеклоподъёмники и кожаная отделка салона. Мягкий складной верх довершает образ — это кабриолет, в котором хотелось не просто ездить, а демонстрировать свой успех.

Цена вопроса

В январе 2025 года за машину просили 27 миллионов рублей, но в августе ценник упал на 9 миллионов. Даже так стоимость остаётся выше рыночной. Для сравнения, аналогичные модели в США редко превышают 80 тысяч долларов — это около 8,3 миллионов рублей по текущему курсу. Именно поэтому эксперты и поклонники классики считают, что нынешняя цена в 18 миллионов выглядит завышенной, несмотря на безупречное состояние автомобиля.

Поиск настоящего ценителя

Владелец автомобиля официально растаможил его, получил оригинальный ПТС и поставил на учёт в ГИБДД. Более того, он готов рассмотреть обмен на недвижимость, что лишь подтверждает — продавцу важнее найти настоящего ценителя американской классики, чем просто совершить сделку.

Packard Caribbean 1954 года — это не столько средство передвижения, сколько символ эпохи, инвестиция и редкий шанс прикоснуться к истории. И пока он ждёт нового хозяина, в гараже Самары хранится кусочек американской мечты.

Уточнения

