Легкая выгода или минное поле: плюсы и минусы покупки авто в салоне и с рук

2:08
Авто

Покупка машины в автосалоне часто оборачивается навязанными услугами и скрытыми расходами, а при выборе с рук важно проверять историю авто. Об этом в беседе с Pravda.Ru предупредил координатор проекта "Карта убитых дорог" Александр Васильев.

Советы друзей при покупке авто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Советы друзей при покупке авто

Васильев отметил, что при покупке автомобиля в салоне реальная стоимость машины может оказаться выше заявленной. По его словам, покупателям навязывают страховки, дополнительные услуги и невыгодные кредиты.

"Реальность такова, что автомобиль, который продается в автосалоне, в трейд-ин, стоит совершенно других денег, чем он написан в объявлении. И для некоторых людей это реально шок и незапланированные расходы", — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что крупные автосалоны тщательно работают с негативными отзывами, и пользователи на популярных площадках часто не могут найти реальной информации.

Что касается покупки машин с рук, Васильев считает этот вариант более безопасным, если пользоваться сервисами для проверки пробега, количества владельцев и истории автомобиля.

"Эта информация уже может любого продавца поставить в какие-то затруднительные вопросы, когда он будет нагло врать, а у вас уже в руках все козыри о том, что было с машиной, почему она ремонтировалась, в какую сторону ее ударили", — отметил эксперт.

По его словам, в автосервисах за определенную плату можно получить историю автомобиля. При этом необходимо помнить, что десятилетняя машина с пробегом в 150 тысяч километров — это, скорее всего, ложь продавца.

"Надо быть осторожнее и понимать, что автомобиль, которому 10 лет, не может быть у него пробег 150 тысяч", — предупредил Васильев.

Он добавил, что важно внимательно оценивать состояние руля, педалей и других элементов, которые выдают реальный возраст машины.

"Всегда полезно потратить 2-3 тысячи, чтобы машину загнать на подъемник и посмотреть со всех сторон на нее", — заключил эксперт.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
*
