Легкая выгода или минное поле: плюсы и минусы покупки авто в салоне и с рук

Покупка машины в автосалоне часто оборачивается навязанными услугами и скрытыми расходами, а при выборе с рук важно проверять историю авто. Об этом в беседе с Pravda.Ru предупредил координатор проекта "Карта убитых дорог" Александр Васильев.
Васильев отметил, что при покупке автомобиля в салоне реальная стоимость машины может оказаться выше заявленной. По его словам, покупателям навязывают страховки, дополнительные услуги и невыгодные кредиты.
"Реальность такова, что автомобиль, который продается в автосалоне, в трейд-ин, стоит совершенно других денег, чем он написан в объявлении. И для некоторых людей это реально шок и незапланированные расходы", — подчеркнул эксперт.
Он обратил внимание, что крупные автосалоны тщательно работают с негативными отзывами, и пользователи на популярных площадках часто не могут найти реальной информации.
Что касается покупки машин с рук, Васильев считает этот вариант более безопасным, если пользоваться сервисами для проверки пробега, количества владельцев и истории автомобиля.
"Эта информация уже может любого продавца поставить в какие-то затруднительные вопросы, когда он будет нагло врать, а у вас уже в руках все козыри о том, что было с машиной, почему она ремонтировалась, в какую сторону ее ударили", — отметил эксперт.
По его словам, в автосервисах за определенную плату можно получить историю автомобиля. При этом необходимо помнить, что десятилетняя машина с пробегом в 150 тысяч километров — это, скорее всего, ложь продавца.
"Надо быть осторожнее и понимать, что автомобиль, которому 10 лет, не может быть у него пробег 150 тысяч", — предупредил Васильев.
Он добавил, что важно внимательно оценивать состояние руля, педалей и других элементов, которые выдают реальный возраст машины.
"Всегда полезно потратить 2-3 тысячи, чтобы машину загнать на подъемник и посмотреть со всех сторон на нее", — заключил эксперт.
