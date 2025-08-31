Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Круглые камеры накрыли МКАД сетью тотального контроля: пешеходы получат больше прав, водители — меньше свободы

Авто

На МКАД и других загруженных трассах всё чаще можно заметить необычные круглые камеры, расположенные через несколько опор освещения. Эти устройства фиксируют движение в обоих направлениях и стали частью масштабной программы "Интеллектуальное видеонаблюдение". В отличие от привычных радаров, которые фиксируют лишь скорость, система "Стрелка-360С" имеет более широкий функционал и покрывает зону радиусом до полукилометра.

Камера Стрелка-360С на трассе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Камера Стрелка-360С на трассе

Технические особенности

Комплекс оснащён двумя объективами и инфракрасной подсветкой, работающей на дистанции около 250 метров. Устройство ведёт запись в разрешении 2560х1440 пикселей, имеет систему омывания линз и блок управления. Все камеры объединены в общую сеть, что позволяет диспетчерам получать полную картину происходящего на трассе в режиме реального времени.

  • Особое внимание разработчики сделали на надёжности: даже в дождь или снег изображение остаётся чётким. Благодаря встроенной нейросети система самостоятельно анализирует дорожную обстановку и реагирует на потенциальные нарушения или опасные ситуации.

Искусственный интеллект в помощь инспекторам

Главное отличие "Стрелки-360С" — встроенный модуль искусственного интеллекта. Нейросеть позволяет не только фиксировать простые факты, вроде превышения скорости, но и выявлять широкий спектр нарушений. К примеру, камеры распознают выезд на встречную полосу, движение по обочине, пересечение сплошной линии или отказ уступить дорогу пешеходам. Таким образом, привычный набор функций старых радаров оказался значительно расширен.

"Эти комплексы не просто фиксируют нарушения, они создают новую модель безопасности на трассах", — отметил представитель ЦОДД Москвы Сергей Кузьмин.

Новая логика работы после ДТП

Одна из ключевых задач проекта — упростить действия водителей в случае аварии. Теперь после столкновения нет необходимости ждать сотрудников ГИБДД прямо на проезжей части. Достаточно переставить автомобиль на обочину или ближайшую парковку: все детали происшествия фиксируются камерами, а запись можно запросить у ЦОДД для предъявления в страховую компанию или суд.

Такая схема снизила число автоподстав и сократила риски для участников движения, которые раньше были вынуждены оставаться на дороге и подвергаться дополнительной опасности.

Контроль за дорожной ситуацией

Камеры выполняют и функцию наблюдателей за дорожным потоком. В случае образования пробки или серьёзной аварии система мгновенно передаёт сигнал операторам. Диспетчеры связываются с экстренными службами, и помощь направляется на место происшествия без промедления. Это ускоряет разбор аварий и помогает быстрее восстановить движение.

"Время реагирования на инциденты сократилось почти вдвое", — пояснил сотрудник транспортного департамента Андрей Лавров.

Чем это грозит водителям

Несмотря на то что новые комплексы не фиксируют превышение скорости, водителям стоит быть осторожными. Штрафы по-прежнему возможны: камеры реагируют на парковку или остановку в запрещённых местах, выезд за пределы разметки, движение по встречке или по обочине. Кроме того, под внимание системы попадает поведение по отношению к пешеходам: отказ уступить дорогу также фиксируется автоматически.

Таким образом, появление круглых камер означает, что привычное понимание "контроля скорости" уходит в прошлое. На смену приходит комплексная система анализа дорожного движения, где каждое нарушение фиксируется в цифровом формате и становится доказательной базой.

Уточнения

Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) — кольцевая бессветофорная автомобильная дорога в Москве, с 1960 года до 1984 года являлась административной границей города.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
