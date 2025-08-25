Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Toyota выплатит компенсации владельцам из-за проблем Bluetooth Echo
Коллагеновый кофе: как улучшить состояние здоровья с помощью утреннего напитка
Сингапурский студент запустил бизнес по продаже слойки с карри: история успеха
Микроглия: архитекторы человеческого мозга, меняющие представления о его развитии
Укус летучей мыши при бешенстве опаснее собаки и может привести к смерти за 5 дней
Гордон объяснила, что пары разводятся при изменении статуса одного из партнёров
Старый ковер можно превратить в гамак, пуфик или сумку — советы дизайнеров
С 1 октября 2025 года Emirates вводит жёсткий запрет на пауэрбанки в самолётах
Забудьте о 8-12: учёные раскрыли истинный диапазон повторений для гипертрофии

Обычная поездка обернулась вымогательством: что за новая афера на трассах

МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
3:25
Авто

Дорога в России становится испытанием не только из-за пробок и аварий, но и из-за мошеннических схем. Одна из самых старых афер снова набирает популярность — история с "камнем из-под колеса" и "разбитым стеклом".

Езда по трассе в дождь
Фото: flickr.com by Smallman12q, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Езда по трассе в дождь

Как работает схема

Суть уловки проста: мошенники создают иллюзию дорожного инцидента. Автомобиль двигается за жертвой, подаёт сигналы и вынуждает остановиться. Далее разыгрывается сценарий с якобы повреждённым стеклом: демонстрируется трещина и выдвигается требование компенсации.

Сумма зависит от ситуации и марки машины. В среднем речь идёт о 5-7 тысячах рублей — это сумма, которую большинство предпочитает отдать, лишь бы не связываться с формальностями. Если водитель управляет дорогим автомобилем, "компенсация" может вырасти до 20 тысяч.

Юридическая реальность

С точки зрения закона, водитель не несёт ответственности за случайный камень, вылетевший из-под колеса. Вина в подобных случаях лежит на дорожных службах, обеспечивающих качество покрытия.

Настоящий инцидент должен оформляться официально: вызов ГИБДД, фиксация повреждений, протокол. Отсутствие этих процедур и требование немедленной оплаты наличными — явный признак аферы.

В суде доказать вину можно только при наличии серьёзных доказательств: видеозаписи момента происшествия, показаний свидетелей, экспертного заключения. "Скол на коленке" не является основанием для денежных выплат.

Почему схема работает

Механизм построен на психологическом давлении. Водитель оказывается в состоянии стресса: внезапная остановка, агрессивное поведение оппонента, угроза ГИБДД. В такие моменты даже опытные автомобилисты теряют уверенность и соглашаются на требования.

Особенно уязвимыми становятся женщины, пожилые люди и водители с детьми. Страх перед конфликтом и желание скорее закончить ситуацию приводят к ошибкам.

Мошенники используют театральные приёмы: заранее повреждённое стекло, следы скотча, "обновлённые" трещины. Всё рассчитано на то, что жертва не будет вглядываться и анализировать происходящее.

Как действовать правильно

Главное правило — не поддаваться эмоциям.

  • Не признавать вину и не обсуждать деньги.

  • Сразу фиксировать происходящее на видео: автомобиль мошенников, номера, стекло.

  • Настоять на официальном вызове ГИБДД.

  • Избегать остановок в уединённых местах, направляться к освещённым и людным точкам.

  • Проверять стекло: наличие грязи, старых трещин или скотча указывает на подделку.

Правильная позиция лишает мошенников возможности продолжать давление.

Знание закона — лучшая защита

Афера с "камнем из-под колеса" — не просто криминальная хитрость, а проверка юридической грамотности. Водитель, знающий свои права, не поддастся манипуляциям.

В 2025 году схема остаётся актуальной, но работает только там, где люди боятся закона и не знают правил. Хладнокровие, видеозапись и готовность действовать официально становятся лучшей защитой от дорожного вымогательства.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана
Наука и техника
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Последние материалы
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
Домашний томатный соус: просто обжарьте лук, чеснок и добавьте помидоры
Starbucks сокращает производство кофе в США ради снижения затрат: детали
В Калифорнии охотники в шоке: кабаны внутри оказались ярко-синими
Врач-дерматолог Соколова предупредила об опасности частых пилингов для кожи
Столкновения можно было избежать: как аварийная ситуация с самолётом ANA стала уроком для пилотов
Загадка Вселенной: в миллиметровом диапазоне открыли нечто уникальное
Диетолог перечислила 5 суперфудов, которые топят жир на животе за 4 недели
Дизайнеры советуют нейтральную отделку для адаптивного интерьера подростков
Домашние сахарные скрабы — простой рецепт гладкой и ухоженной кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.