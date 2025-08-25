Обычная поездка обернулась вымогательством: что за новая афера на трассах

МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России

Дорога в России становится испытанием не только из-за пробок и аварий, но и из-за мошеннических схем. Одна из самых старых афер снова набирает популярность — история с "камнем из-под колеса" и "разбитым стеклом".

Фото: flickr.com by Smallman12q, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Езда по трассе в дождь

Как работает схема

Суть уловки проста: мошенники создают иллюзию дорожного инцидента. Автомобиль двигается за жертвой, подаёт сигналы и вынуждает остановиться. Далее разыгрывается сценарий с якобы повреждённым стеклом: демонстрируется трещина и выдвигается требование компенсации.

Сумма зависит от ситуации и марки машины. В среднем речь идёт о 5-7 тысячах рублей — это сумма, которую большинство предпочитает отдать, лишь бы не связываться с формальностями. Если водитель управляет дорогим автомобилем, "компенсация" может вырасти до 20 тысяч.

Юридическая реальность

С точки зрения закона, водитель не несёт ответственности за случайный камень, вылетевший из-под колеса. Вина в подобных случаях лежит на дорожных службах, обеспечивающих качество покрытия.

Настоящий инцидент должен оформляться официально: вызов ГИБДД, фиксация повреждений, протокол. Отсутствие этих процедур и требование немедленной оплаты наличными — явный признак аферы.

В суде доказать вину можно только при наличии серьёзных доказательств: видеозаписи момента происшествия, показаний свидетелей, экспертного заключения. "Скол на коленке" не является основанием для денежных выплат.

Почему схема работает

Механизм построен на психологическом давлении. Водитель оказывается в состоянии стресса: внезапная остановка, агрессивное поведение оппонента, угроза ГИБДД. В такие моменты даже опытные автомобилисты теряют уверенность и соглашаются на требования.

Особенно уязвимыми становятся женщины, пожилые люди и водители с детьми. Страх перед конфликтом и желание скорее закончить ситуацию приводят к ошибкам.

Мошенники используют театральные приёмы: заранее повреждённое стекло, следы скотча, "обновлённые" трещины. Всё рассчитано на то, что жертва не будет вглядываться и анализировать происходящее.

Как действовать правильно

Главное правило — не поддаваться эмоциям.

Не признавать вину и не обсуждать деньги.

Сразу фиксировать происходящее на видео: автомобиль мошенников, номера, стекло.

Настоять на официальном вызове ГИБДД.

Избегать остановок в уединённых местах, направляться к освещённым и людным точкам.

Проверять стекло: наличие грязи, старых трещин или скотча указывает на подделку.

Правильная позиция лишает мошенников возможности продолжать давление.

Знание закона — лучшая защита

Афера с "камнем из-под колеса" — не просто криминальная хитрость, а проверка юридической грамотности. Водитель, знающий свои права, не поддастся манипуляциям.

В 2025 году схема остаётся актуальной, но работает только там, где люди боятся закона и не знают правил. Хладнокровие, видеозапись и готовность действовать официально становятся лучшей защитой от дорожного вымогательства.

