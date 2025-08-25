Шесть вещей в багажнике, которые спасут от нападения — и не приведут к тюрьме

На дороге может возникнуть ситуация, когда необходимо защитить себя. Для этого подойдут только те средства, которые не нарушают закон. В 2025 году существует несколько вариантов, которые можно легально возить в автомобиле.
Нож считается удобным вариантом для повседневных нужд, однако его использование как средства самозащиты ограничено.
Разрешается перевозка ножа, если он:
имеет толщину клинка до 2,6 мм;
обладает длиной лезвия не более 90-100 мм;
не оснащён гардой;
у складных моделей отсутствует фиксатор.
Наиболее безопасно выбирать кухонные, туристические или хозяйственные ножи, купленные в сертифицированных магазинах. Их рекомендуется хранить в багажнике и иметь при себе чек или сертификат.
Пневматическое оружие разрешено к перевозке, если его параметры соответствуют установленным нормам.
Требования:
дульная энергия до 7,5 Дж;
калибр до 4,5 мм.
Такие пневматики не требуют лицензии и регистрации. Они могут использоваться для отпугивания агрессора или животных, однако при применении в упор или при попадании в лицо наступает уголовная ответственность. Хранить пневматический пистолет рекомендуется в чехле или кейсе.
Электрошокеры относятся к наиболее доступным устройствам самозащиты.
В 2025 году разрешены модели:
с мощностью до 3 Вт;
с импульсом продолжительностью не более 3 секунд.
Регистрация таких устройств не требуется. Электрошокер вызывает кратковременную дезориентацию и спазмы мышц, но не наносит серьёзного вреда. При этом недопустимо использовать его в области головы или сердца. Устройство должно находиться под рукой и иметь достаточный заряд.
Газовые баллончики остаются одним из самых популярных способов защиты.
Разрешены составы:
CN (хлорацетофенон, "Черёмуха");
CS (ортохлорбензальмалонодинитрил, "Сирень");
CR (хинилмаломонодинитрил).
Попадание аэрозоля в лицо вызывает слёзы, кашель и потерю ориентации на 10-20 минут. Однако применять его в замкнутом пространстве нежелательно. Баллончики лучше выбирать с форсункой "струя" или "факел" и регулярно проверять срок годности.
Аэрозольные пистолеты отличаются большей дальностью действия — до 5-7 метров.
Требования:
зарядка сертифицированным составом;
отсутствие конструктивных изменений;
заводское производство с лицензией.
Внешне они напоминают огнестрельное оружие и обладают сильным психологическим эффектом. Однако использовать их допустимо только при угрозе нападения. Хранить такие устройства следует в чехле или кейсе.
Бейсбольная бита формально является спортивным снарядом, а значит, её хранение и перевозка не запрещены. Но при применении в конфликтной ситуации она может быть признана орудием нападения.
Безопаснее всего хранить её в багажнике, желательно вместе с мячом и перчаткой. В салоне автомобиля наличие биты может вызвать дополнительные вопросы у сотрудников ДПС.
Все перечисленные средства — нож, пневматический пистолет, электрошокер, газовый баллончик, аэрозольный пистолет и бита — разрешены к перевозке. Однако при их использовании всегда учитывается статья 37 УК РФ о необходимой обороне. Превышение пределов допустимой защиты расценивается как преступление.
Основное правило: применение возможно только в случае реальной угрозы. Любое превышение может привести к уголовной ответственности.
Электрошоковое оружие — оружие, принцип действия которого основан на непосредственном действии электрического разряда на живую цель, одно из устройств для самообороны.
Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.