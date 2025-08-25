Шесть вещей в багажнике, которые спасут от нападения — и не приведут к тюрьме

Электрошокер и газовый баллончик: разрешённые средства самозащиты в авто

4:23 Your browser does not support the audio element. Авто

На дороге может возникнуть ситуация, когда необходимо защитить себя. Для этого подойдут только те средства, которые не нарушают закон. В 2025 году существует несколько вариантов, которые можно легально возить в автомобиле.

Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подержанный авто с наркотическим прошлым

Нож: универсальное средство с ограничениями

Нож считается удобным вариантом для повседневных нужд, однако его использование как средства самозащиты ограничено.

Разрешается перевозка ножа, если он:

имеет толщину клинка до 2,6 мм;

обладает длиной лезвия не более 90-100 мм;

не оснащён гардой;

у складных моделей отсутствует фиксатор.

Наиболее безопасно выбирать кухонные, туристические или хозяйственные ножи, купленные в сертифицированных магазинах. Их рекомендуется хранить в багажнике и иметь при себе чек или сертификат.

Пневматический пистолет: пугает, но не запрещён

Пневматическое оружие разрешено к перевозке, если его параметры соответствуют установленным нормам.

Требования:

дульная энергия до 7,5 Дж;

калибр до 4,5 мм.

Такие пневматики не требуют лицензии и регистрации. Они могут использоваться для отпугивания агрессора или животных, однако при применении в упор или при попадании в лицо наступает уголовная ответственность. Хранить пневматический пистолет рекомендуется в чехле или кейсе.

Электрошокер: компактное средство обороны

Электрошокеры относятся к наиболее доступным устройствам самозащиты.

В 2025 году разрешены модели:

с мощностью до 3 Вт;

с импульсом продолжительностью не более 3 секунд.

Регистрация таких устройств не требуется. Электрошокер вызывает кратковременную дезориентацию и спазмы мышц, но не наносит серьёзного вреда. При этом недопустимо использовать его в области головы или сердца. Устройство должно находиться под рукой и иметь достаточный заряд.

Перцовый баллончик: простой и эффективный вариант

Газовые баллончики остаются одним из самых популярных способов защиты.

Разрешены составы:

CN (хлорацетофенон, "Черёмуха");

CS (ортохлорбензальмалонодинитрил, "Сирень");

CR (хинилмаломонодинитрил).

Попадание аэрозоля в лицо вызывает слёзы, кашель и потерю ориентации на 10-20 минут. Однако применять его в замкнутом пространстве нежелательно. Баллончики лучше выбирать с форсункой "струя" или "факел" и регулярно проверять срок годности.

Аэрозольный пистолет: усиленный аналог баллончика

Аэрозольные пистолеты отличаются большей дальностью действия — до 5-7 метров.

Требования:

зарядка сертифицированным составом;

отсутствие конструктивных изменений;

заводское производство с лицензией.

Внешне они напоминают огнестрельное оружие и обладают сильным психологическим эффектом. Однако использовать их допустимо только при угрозе нападения. Хранить такие устройства следует в чехле или кейсе.

Бейсбольная бита: спортивный инвентарь с рисками

Бейсбольная бита формально является спортивным снарядом, а значит, её хранение и перевозка не запрещены. Но при применении в конфликтной ситуации она может быть признана орудием нападения.

Безопаснее всего хранить её в багажнике, желательно вместе с мячом и перчаткой. В салоне автомобиля наличие биты может вызвать дополнительные вопросы у сотрудников ДПС.

Закон и реальность: важные нюансы

Все перечисленные средства — нож, пневматический пистолет, электрошокер, газовый баллончик, аэрозольный пистолет и бита — разрешены к перевозке. Однако при их использовании всегда учитывается статья 37 УК РФ о необходимой обороне. Превышение пределов допустимой защиты расценивается как преступление.

Основное правило: применение возможно только в случае реальной угрозы. Любое превышение может привести к уголовной ответственности.

Уточнения

Электрошоковое оружие — оружие, принцип действия которого основан на непосредственном действии электрического разряда на живую цель, одно из устройств для самообороны.

