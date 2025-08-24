Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зебры способны скрещиваться с лошадьми и ослами, образуя гибриды зеброидов
Налоговое давление и реформы: Alko в Финляндии вынужден закрывать магазины
Россиянин описал девушек на пляже Латвии фразой пример красоты
Яркая дверь в прихожей делает минималистичный интерьер выразительнее, говорят дизайнеры
Диетолог Коллингвуд рассказала, что авокадо и греческий йогурт помогут избавиться от живота
Стартап Byfusion превращает пластиковые отходы в строительные блоки
Картофель с годами становится мельче из-за накопления вирусов и болезней
Тренеры подводного хоккея: игра проходит на дне бассейна с клюшками
Вазелин творит чудеса: ресницы становятся гуще без туши

Как кнопка вместо рычага может изменить поведение автомобиля на дороге

Автоэксперты сообщили: электронный стояночный тормоз вытесняет механический в новых автомобилях
2:03
Авто

Электронный стояночный тормоз стремительно вытесняет привычный "ручник". Всё чаще вместо массивного рычага на тоннеле мы видим аккуратную кнопку. Кажется, комфортно и современно. Но за этой лёгкостью скрывается немало подводных камней.

Электронный стояночный тормоз
Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Электронный стояночный тормоз

Когда важна каждая секунда

Главное различие проявляется в экстренных ситуациях. Механический рычаг работает мгновенно и предсказуемо, часто становясь последним шансом остановить машину при отказе основных тормозов. Электронная система же может среагировать с задержкой или вовсе не включиться. Даже если сработает, она делает это плавно, что на высокой скорости лишает водителя драгоценных секунд.

Возможность вмешательства пассажира

Простой жест — потянуть рычаг — иногда может спасти жизнь, если водителю стало плохо. С классическим "ручником" пассажир быстро поймёт, что делать. Но маленькая кнопка на панели лишена такой очевидности, да и её реакция непредсказуема.

Независимость от электрики

Ещё одно преимущество механики — полная автономность. Разряженный аккумулятор не мешает освободить тормоз и сдвинуть машину. Электронный вариант без питания бесполезен, что особенно критично при буксировке или попытке вытолкать авто вручную.

Манёвры и контроль

Для опытных водителей "ручник" — это не только стоянка, но и инструмент управления. С его помощью можно вывести машину из сугроба или даже войти в контролируемый занос. Электронная система подобных возможностей не даёт: она действует по заданным алгоритмам, исключая тонкую работу.

Цена вопроса

И наконец, ремонт. В механике всё понятно: порвался трос — заменил, закис узел — смазал. С электроникой всё иначе: датчики, блоки управления, ошибки в системе. Даже мелкая неисправность может обернуться дорогостоящим визитом в сервис.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки
Домашние животные
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки Аудио 
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг
Новости спорта
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг Аудио 
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Домашние животные
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Радиошумы из космоса становятся громче: человечество готовится услышать чужие цивилизации
Радиошумы из космоса становятся громче: человечество готовится услышать чужие цивилизации
Последние материалы
Иосиф Пригожин жалеет, что из-за работы не был свидетелем взросления своих детей
Успешное собеседование: как новичку получить работу мечты — советы руководителя Яндекс Практикума
Госдума: введение обязательного медосвидетельствования при подъёме в горы
Дизайнеры советует ставить мебель так, чтобы на ковре стояли только передние ножки
The Tribune: Индия и Китай возрождают древние торговые маршруты
Озеро Альбано показало признаки вулканической активности в виде пузырей
Перекопка разрушает структуру почвы и губит микроорганизмы
Три приёма, которые скрывают нависшие веки
Эксперты указали, что проверить в мебели и бытовой технике при аренде квартиры
Садоводы рекомендуют хранить семена в сухом месте для сохранения качества
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.