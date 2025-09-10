Звериная мощь под кнопкой: когда нажатие одной кнопки помогает, а когда губит двигатель

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Автомобили с автоматическими коробками передач, такие как Toyota Camry или Lexus RX, часто оснащаются функцией, позволяющей повысить мощность машины в критических ситуациях. Речь идет о кнопке "ECT PWR", которая активирует электронную систему управления трансмиссией и помогает автомобилю ускоряться быстрее. Однако, несмотря на свою полезность, частое использование этой функции может привести к негативным последствиям для двигателя.

Автомобильое колесо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильое колесо

Как работает кнопка ECT PWR

Когда водитель активирует кнопку "ECT PWR", трансмиссия переходит в особый режим. В этом случае передачи удерживаются дольше, а двигатель работает на более высоких оборотах. Это дает автомобилю дополнительную динамику, что особенно важно при обгоне, подъеме в гору или при буксировке прицепа. На приборной панели загорается зеленый индикатор, который свидетельствует о том, что активирован режим увеличенной мощности.

"Это как временный допинг для автомобиля. Он помогает, но если вы будете использовать его постоянно, ресурс двигателя быстро исчерпается." — объясняет американского механик Скоти Килмера

В чем опасность

Постоянное использование ECT PWR может привести к нескольким неприятным последствиям. Во-первых, это увеличивает расход топлива, поскольку двигатель работает на более высоких оборотах. Во-вторых, длительная эксплуатация этой функции может ускорить износ некоторых агрегатов автомобиля, особенно тех, у которых объем двигателя составляет 2,0-2,5 литра.

По словам специалистов, через несколько лет активного использования режима ECT PWR владельцы часто жалуются на повышенный шум трансмиссии и проблемы с топливной системой. Также стоит отметить, что при частом применении данной функции значительно ухудшается общая работоспособность двигателя.

Что советуют эксперты

Эксперты в области автомобильной техники рекомендуют использовать кнопку ECT PWR только в экстренных ситуациях, когда требуется быстрая динамика и скорость. Этот режим действительно может стать спасением, например, при обгоне или при подъеме на крутой склон. Однако превращать его в постоянный режим эксплуатации автомобиля крайне не рекомендуется, поскольку это приведет к быстрому износу ключевых элементов машины.

Итак, хотя кнопка ECT PWR может значительно повысить мощность автомобиля в нужный момент, важно помнить, что это лишь временная мера. Регулярное использование этого режима может нанести серьезный вред двигателю и трансмиссии.

Уточнения

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
