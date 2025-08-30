Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезда Универа Виталий Гогунский озвучил неожиданное правило для замужних дам
Три способа применения лимона, которые превращают орхидею в королеву подоконника
Феномен ГК А101: что стоит за ростом продаж на 38% в эпоху ипотечных перемен
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Торможение двигателем экономит топливо или убивает коробку передач — мифы, в которые продолжают верить
Из кухни — в бьюти-рутины и ЗОЖ-чашки: зачем все пьют уксус и подходит ли это каждому
Тайные рейсы депортации: рекордное число рейсов депортации при Трампе
Сила без железа: это упражнение заменит десятки подходов в зале
Жара крадёт у вас именно это: учёные раскрыли шокирующий эффект для организма

Дизель живёт дольше с одним приёмом: правило 20–2500 бьёт по сажевому фильтру, а не по вашему кошельку

Первым сигналом проблем с DPF становится оранжевая лампа на панели приборов
3:39
Авто

Сажевый фильтр (DPF) — один из самых уязвимых узлов дизельных автомобилей. Он выполняет важнейшую задачу — улавливает сажу, образующуюся при сгорании топлива, и тем самым снижает токсичность выхлопа. Но есть проблема: фильтр постепенно забивается, и его замена обходится владельцам в десятки, а иногда и сотни тысяч рублей.

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

К счастью, есть простое правило, которое может уберечь от дорогостоящего ремонта.

Что такое сажевый фильтр и почему он засоряется

Внутри выхлопной системы дизельного автомобиля стоит керамическая "сота" — именно она задерживает частицы сажи. Со временем ячейки забиваются, и фильтр перестаёт выполнять свои функции.

В идеале система очищается сама — путём регенерации: при температуре выше 600 °C сажа выгорает. Но в городских условиях двигатель редко выходит на такие обороты, и фильтр постепенно превращается в пробку.

Главные враги DPF в городе:

  • короткие поездки (5-10 км), когда мотор не успевает прогреться;
  • низкие обороты и частые остановки;
  • езда в пробках.

В результате первые проблемы могут появиться уже на пробеге 30-40 тысяч км.

Правило 20-2500

Механики советуют простое решение:

  • раз в неделю или две выезжайте на трассу и двигайтесь 20 минут при оборотах 2000-2500 об/мин.

Что это даёт

  • при скорости 90-120 км/ч выхлопные газы нагреваются до нужной температуры;
  • запускается процесс регенерации;
  • сажа выгорает, фильтр снова работает эффективно.

Если сократить поездку или ехать медленнее, фильтр не успеет очиститься — отложения станут плотнее, и запустить регенерацию будет всё сложнее.

Как распознать проблему с DPF

Обычный водитель может заметить первые признаки засорения:

  • автомобиль медленно ускоряется;
  • увеличился расход топлива;
  • при резком разгоне появляется чёрный дым;
  • ощущается запах гари;
  • на панели загорается оранжевый индикатор DPF.

Игнорировать эти сигналы нельзя: чем дольше откладывать, тем дороже обойдётся ремонт.

Как работает регенерация

Процесс проходит в несколько этапов:

  • Двигатель прогревается, компьютер повышает температуру выхлопных газов.
  • Система включает активную фазу регенерации.
  • Сажа начинает устойчиво гореть, иногда сопровождаясь белым дымом из трубы.

Для успешного завершения процесса в баке должно быть достаточно топлива — иначе регенерация автоматически прервётся.

Город или трасса: у кого больше проблем

  • Водители в городе должны регулярно "прожигать" фильтр — хотя бы раз в неделю.
  • Те, кто часто ездит по трассе, могут даже не задумываться об этом: DPF восстанавливается в процессе обычной езды.

Что будет, если игнорировать

Засорённый фильтр приводит не только к росту расхода топлива, но и к поломке турбины и двигателя. Стоимость ремонта легко достигает 100-200 тысяч рублей. В некоторых случаях водители идут на радикальные меры — просто вырезают DPF, что незаконно и грозит штрафами.

Запомните простое правило: 20 минут при 2000-2500 об/мин — и ваш дизель будет служить дольше. Эта привычка дешевле любого ремонта и поможет избежать неприятных сюрпризов.

Уточнения

Ди́зельное то́пливо - жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Новости спорта
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале Аудио 
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Новости спорта
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает Аудио 
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Последние материалы
Маска божьей коровки, жало хищника: в Омске найден ядовитый паук, вызывающий судороги
Зелёные поделились на союзников и коварных врагов: неожиданный рейтинг овощей-вредителей для фигуры
Первым сигналом проблем с DPF становится оранжевая лампа на панели приборов
Ярко-оранжевое чудо: акула у берегов Коста-Рики шокировала биологов
Гортензия отблагодарит пышным цветом: вот что нужно знать после окончания сезона
Устали от шумной Венеции: острова и районы, где город снова становится волшебным
Россия создаёт двигатель-гигант: как удалось приручить чудовищную тягу в 26 тонн
Самое главное при планировке: вот как превратить квадратную комнату в стильное пространство
Утренний отёк лица: причины и простые методы устранения
Больше никаких оладий: кабачки раскроют свой вкус по-новому в этих воздушных булочках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.