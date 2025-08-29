25 лет в гараже, и вот результат: старая Honda ушла по цене девяти новых Porsche

В США на аукционе Honda продана в 9 раз дороже своей первоначальной цены

На первый взгляд кажется невозможным, что компактное купе на базе Honda Civic может стоить дороже ультрасовременного Porsche. Но именно это произошло: редкая Acura Integra Type R 2001 года ушла с молотка более чем за 204 тысячи долларов — в девять раз дороже своей первоначальной цены.

Автомобиль, который стал легендой

Integra Type R — это не просто спортивная Honda. Для фанатов японского автопрома это икона эпохи 90-х и начала 2000-х, автомобиль, с которого началась культура "доступных спорткаров" для молодых энтузиастов.

Особенности модели

Двигатель: атмосферный 1,8-литровый "четвёртый" на 195 л. с.

атмосферный 1,8-литровый "четвёртый" на 195 л. с. Коробка передач: 5-ступенчатая механика, без всяких "автоматов" и "роботов".

5-ступенчатая механика, без всяких "автоматов" и "роботов". Пробег у проданного экземпляра: всего 8000 км, что делает его фактически "новым" спустя 24 года.

всего 8000 км, что делает его фактически "новым" спустя 24 года. Оригинальное состояние: без тюнинга и доработок, что ценится особенно высоко.

Цена, которая обгоняет здравый смысл

В начале нулевых Integra Type R стоила около 24 тысяч долларов. Для сравнения: за 204 тысячи сегодня можно купить новенький Porsche Cayenne Turbo в топовой комплектации.

Сравнение, конечно, не совсем корректное — это разные классы автомобилей. Но факт остаётся фактом:

Porsche: элитный кроссовер, который через 10 лет неизбежно потеряет в цене.

элитный кроссовер, который через 10 лет неизбежно потеряет в цене. Integra Type R: коллекционный спорткар, который с каждым годом дорожает.

Почему же Honda стоит как квартира в Москве

Причин несколько:

Редкость: даже в США найти Integra Type R с маленьким пробегом практически невозможно.

даже в США найти Integra Type R с маленьким пробегом практически невозможно. Культовый статус: автомобиль вошёл в десятки фильмов и видеоигр ("Fast & Furious", "Gran Turismo", "Need for Speed").

автомобиль вошёл в десятки фильмов и видеоигр ("Fast & Furious", "Gran Turismo", "Need for Speed"). Историческая ценность: это последний "чистый спорткар" Honda эпохи до турбин и электроники.

это последний "чистый спорткар" Honda эпохи до турбин и электроники. Инвестиционный интерес: коллекционные японские авто 90-х растут в цене быстрее, чем некоторые акции и криптовалюты.

Что ждёт рынок японской классики

Эксперты уверены: рынок винтажных японских спорткаров будет только расти. Supra, Skyline GT-R, RX-7 и Integra уже давно перестали быть "машинами для тюнинга". Это теперь коллекционные активы.

И если Porsche - символ роскоши, то Integra Type R стала символом культуры энтузиазма и свободы, которую покупают за любые деньги.

Покупка старой Honda за 204 тысячи долларов — это не безумие. Это инвестиция. Через 10-15 лет такой автомобиль может стоить ещё дороже, ведь "культовые японцы" становятся новой валютой автомобильного мира.

Уточнения

