25 лет в гараже, и вот результат: старая Honda ушла по цене девяти новых Porsche

На первый взгляд кажется невозможным, что компактное купе на базе Honda Civic может стоить дороже ультрасовременного Porsche. Но именно это произошло: редкая Acura Integra Type R 2001 года ушла с молотка более чем за 204 тысячи долларов — в девять раз дороже своей первоначальной цены.
Integra Type R — это не просто спортивная Honda. Для фанатов японского автопрома это икона эпохи 90-х и начала 2000-х, автомобиль, с которого началась культура "доступных спорткаров" для молодых энтузиастов.
В начале нулевых Integra Type R стоила около 24 тысяч долларов. Для сравнения: за 204 тысячи сегодня можно купить новенький Porsche Cayenne Turbo в топовой комплектации.
Сравнение, конечно, не совсем корректное — это разные классы автомобилей. Но факт остаётся фактом:
Причин несколько:
Эксперты уверены: рынок винтажных японских спорткаров будет только расти. Supra, Skyline GT-R, RX-7 и Integra уже давно перестали быть "машинами для тюнинга". Это теперь коллекционные активы.
И если Porsche - символ роскоши, то Integra Type R стала символом культуры энтузиазма и свободы, которую покупают за любые деньги.
Покупка старой Honda за 204 тысячи долларов — это не безумие. Это инвестиция. Через 10-15 лет такой автомобиль может стоить ещё дороже, ведь "культовые японцы" становятся новой валютой автомобильного мира.
