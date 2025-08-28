Камеры спят, штрафов нет: регионы сдались под тяжестью цен и правил, оставив трассы без контроля

В нескольких российских регионах началась волна отключений дорожных камер. Те самые комплексы, которые фиксировали превышение скорости, проезд на красный и другие нарушения, перестали "штамповать" штрафы. Что стоит за этим — технический сбой, бюрократия или новая стратегия властей?
До недавнего времени камеры устанавливались практически повсюду: на трассах, в городских дворах, на выездах из населённых пунктов. Теперь федеральные нормы изменились.
Согласно обновлённым требованиям, камеры должны работать только:
Все остальные точки признали "избыточными".
Чтобы привести оборудование в соответствие с новыми правилами, требуется его перенастройка или перенос. Стоимость работ по одному комплексу может доходить до 500 тысяч рублей. Для богатых регионов это бремя, а для бедных — почти неподъёмная задача.
Поэтому власти пошли по трём сценариям:
Такой разнобой объясняется разными бюджетными возможностями и скоростью согласований.
Столицу изменения федеральных правил почти не затронули. В Москве действует собственный закон, дающий мэрии право самостоятельно определять, где именно нужны камеры. Поэтому здесь их число не уменьшается, а наоборот, растёт.
Комплексы продолжают появляться у школ, поликлиник, детсадов и на опасных перекрёстках. Власти подчёркивают: приоритет — безопасность пешеходов и снижение аварийности.
Региональные власти жалуются: каждую точку установки теперь приходится согласовывать с МВД. Это означает дополнительные сроки и бумажную волокиту. Перенос одной камеры может затянуться на месяцы и обойтись бюджету региона слишком дорого.
Для автомобилистов принципиально ничего не изменилось:
Однако эксперты предупреждают: расслабляться не стоит. Даже если камер стало меньше, контроль на дорогах продолжается, а в случае роста числа ДТП оборудование вернут в строй.
Отключение камер — это не "подарок" водителям, а вынужденная мера. Федеральные нормы сузили список мест, где камеры могут работать, а регионы не всегда готовы к затратам на перестановку и перенастройку.
