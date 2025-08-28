Камеры спят, штрафов нет: регионы сдались под тяжестью цен и правил, оставив трассы без контроля

В России массово отключают дорожные камеры из-за новых федеральных требований

3:28 Your browser does not support the audio element. Авто

В нескольких российских регионах началась волна отключений дорожных камер. Те самые комплексы, которые фиксировали превышение скорости, проезд на красный и другие нарушения, перестали "штамповать" штрафы. Что стоит за этим — технический сбой, бюрократия или новая стратегия властей?

Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Светофор и камера видеофиксации нарушений

Новые правила игры

До недавнего времени камеры устанавливались практически повсюду: на трассах, в городских дворах, на выездах из населённых пунктов. Теперь федеральные нормы изменились.

Согласно обновлённым требованиям, камеры должны работать только:

возле аварийных перекрёстков ;

; на пешеходных переходах ;

; на "выделенках" для общественного транспорта ;

; у социальных объектов - школ, детских садов, больниц;

- школ, детских садов, больниц; на участках с повышенной аварийностью.

Все остальные точки признали "избыточными".

Полмиллиона за одну камеру

Чтобы привести оборудование в соответствие с новыми правилами, требуется его перенастройка или перенос. Стоимость работ по одному комплексу может доходить до 500 тысяч рублей. Для богатых регионов это бремя, а для бедных — почти неподъёмная задача.

Поэтому власти пошли по трём сценариям:

Режим мониторинга: камера "смотрит", но не выписывает штрафы.

камера "смотрит", но не выписывает штрафы. Полное отключение: оборудование заморожено до лучших времён.

оборудование заморожено до лучших времён. Муляжи: камеры остаются висеть, чтобы дисциплинировать водителей психологически.

Где отключили больше всего

Московская область - остановлено 87 комплексов.

- остановлено 87 комплексов. Татарстан - 95 камер.

- 95 камер. Иркутская область - 53.

- 53. Челябинская и Воронежская области - модернизация проведена заранее, отключений не понадобилось.

Такой разнобой объясняется разными бюджетными возможностями и скоростью согласований.

Москва живёт по своим законам

Столицу изменения федеральных правил почти не затронули. В Москве действует собственный закон, дающий мэрии право самостоятельно определять, где именно нужны камеры. Поэтому здесь их число не уменьшается, а наоборот, растёт.

Комплексы продолжают появляться у школ, поликлиник, детсадов и на опасных перекрёстках. Власти подчёркивают: приоритет — безопасность пешеходов и снижение аварийности.

Бюрократия и деньги — главные барьеры

Региональные власти жалуются: каждую точку установки теперь приходится согласовывать с МВД. Это означает дополнительные сроки и бумажную волокиту. Перенос одной камеры может затянуться на месяцы и обойтись бюджету региона слишком дорого.

Что это значит для водителей

Для автомобилистов принципиально ничего не изменилось:

порядок проверки законности установки камеры остаётся прежним;

водитель вправе оспорить штраф в ГИБДД;

при сомнительных случаях можно обратиться в прокуратуру.

Однако эксперты предупреждают: расслабляться не стоит. Даже если камер стало меньше, контроль на дорогах продолжается, а в случае роста числа ДТП оборудование вернут в строй.

Отключение камер — это не "подарок" водителям, а вынужденная мера. Федеральные нормы сузили список мест, где камеры могут работать, а регионы не всегда готовы к затратам на перестановку и перенастройку.

Уточнения

Дорожная камера - разновидность штативных фотоаппаратов прямого визирования, предназначенных для съёмки в полевых условиях.

