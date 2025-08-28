Камеры спят, штрафов нет: регионы сдались под тяжестью цен и правил, оставив трассы без контроля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

В нескольких российских регионах началась волна отключений дорожных камер. Те самые комплексы, которые фиксировали превышение скорости, проезд на красный и другие нарушения, перестали "штамповать" штрафы. Что стоит за этим — технический сбой, бюрократия или новая стратегия властей?

Светофор и камера видеофиксации нарушений
Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Светофор и камера видеофиксации нарушений

Новые правила игры

До недавнего времени камеры устанавливались практически повсюду: на трассах, в городских дворах, на выездах из населённых пунктов. Теперь федеральные нормы изменились.

Согласно обновлённым требованиям, камеры должны работать только:

  • возле аварийных перекрёстков;
  • на пешеходных переходах;
  • на "выделенках" для общественного транспорта;
  • у социальных объектов - школ, детских садов, больниц;
  • на участках с повышенной аварийностью.

Все остальные точки признали "избыточными".

Полмиллиона за одну камеру

Чтобы привести оборудование в соответствие с новыми правилами, требуется его перенастройка или перенос. Стоимость работ по одному комплексу может доходить до 500 тысяч рублей. Для богатых регионов это бремя, а для бедных — почти неподъёмная задача.

Поэтому власти пошли по трём сценариям:

  • Режим мониторинга: камера "смотрит", но не выписывает штрафы.
  • Полное отключение: оборудование заморожено до лучших времён.
  • Муляжи: камеры остаются висеть, чтобы дисциплинировать водителей психологически.

Где отключили больше всего

  • Московская область - остановлено 87 комплексов.
  • Татарстан - 95 камер.
  • Иркутская область - 53.
  • Челябинская и Воронежская области - модернизация проведена заранее, отключений не понадобилось.

Такой разнобой объясняется разными бюджетными возможностями и скоростью согласований.

Москва живёт по своим законам

Столицу изменения федеральных правил почти не затронули. В Москве действует собственный закон, дающий мэрии право самостоятельно определять, где именно нужны камеры. Поэтому здесь их число не уменьшается, а наоборот, растёт.

Комплексы продолжают появляться у школ, поликлиник, детсадов и на опасных перекрёстках. Власти подчёркивают: приоритет — безопасность пешеходов и снижение аварийности.

Бюрократия и деньги — главные барьеры

Региональные власти жалуются: каждую точку установки теперь приходится согласовывать с МВД. Это означает дополнительные сроки и бумажную волокиту. Перенос одной камеры может затянуться на месяцы и обойтись бюджету региона слишком дорого.

Что это значит для водителей

Для автомобилистов принципиально ничего не изменилось:

  • порядок проверки законности установки камеры остаётся прежним;
  • водитель вправе оспорить штраф в ГИБДД;
  • при сомнительных случаях можно обратиться в прокуратуру.

Однако эксперты предупреждают: расслабляться не стоит. Даже если камер стало меньше, контроль на дорогах продолжается, а в случае роста числа ДТП оборудование вернут в строй.

Отключение камер — это не "подарок" водителям, а вынужденная мера. Федеральные нормы сузили список мест, где камеры могут работать, а регионы не всегда готовы к затратам на перестановку и перенастройку.

Уточнения

Дорожная камера - разновидность штативных фотоаппаратов прямого визирования, предназначенных для съёмки в полевых условиях.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
