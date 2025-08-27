Секрет гаражных умельцев: советы из СССР, которые спасают кузов от ржавчины и сегодня

Для зимнего хранения авто в СССР кузов покрывали консервантом вместо чехла

3:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Владельцы современных машин давно привыкли к полкам автомагазинов, ломящихся от баночек с восками, полиролями и "жидким стеклом". Но в Советском Союзе ещё в 1960-70-е годы всё это было диковинкой. Государство продавало машину, а дальше забота о её сохранности ложилась исключительно на плечи автовладельца.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Полировка советского автомобиля

В инструкции к "Волге" или "Москвичу" можно было встретить рецепты "народных" полиролей: смесь вазелина с парафином или самодельные мастики, больше напоминавшие кулинарию, чем автохимию. Лишь к концу 1970-х на полках появились первые заводские средства: "Автополироль-II", "Автовоск АВ-70", "Лак-бальзам", а также легендарный "Мовиль" для обработки порогов.

Но как же советовали правильно ухаживать за автомобилем инженеры АЗЛК?

Полировка как щит

Главная функция полироли — не блеск, а защита. В журналах "За рулём" специалисты объясняли: в состав средств входят водоотталкивающие компоненты, которые "запечатывают" микротрещины и не дают воде добраться до металла.

Совет

Полировать кузов стоило регулярно.

Новые автомобили трогать не рекомендовали первые 2-3 месяца — краска ещё "доходила".

Аэрозоли удобнее, но держались всего пару недель. Более стойкие пасты вроде "Автополироли-I консервирующей" сохраняли эффект до двух месяцев.

Локальная борьба со сколами

Скол краски — верный предвестник ржавчины. Инженеры настоятельно рекомендовали хотя бы раз в год тщательно осматривать кузов.

Рецепт был прост

зачистить повреждение ножом;

удалить ржавчину;

замазать "Мовилем", вазелиновой смазкой ВТВ-1 или любой густой смазкой, если ничего другого нет.

Такой простой "ремонт" позволял выиграть годы до появления настоящей коррозии.

Консерванты вместо чехла

Гараж в СССР имел далеко не каждый. Чехлы тоже были в дефиците. Поэтому выход был один — покрыть машину консервантом. Его наносили распылителем от пылесоса или обычной кистью. Слой защитной мастики спасал кузов от влаги и солнца зимой и летом.

Правильная мойка

Обычная привычка протирать кузов сухой тряпкой считалась преступлением против ЛКП. "Не скребите грязь на сухую!" — предупреждали инженеры.

Рекомендации

использовать мягкую губку и много воды;

сначала размочить засохшую грязь;

избегать контрастов: не лить холодную воду на горячий кузов и наоборот.

Взгляд из настоящего

С тех пор прошло полвека, но многие советы АЗЛК не потеряли актуальности. Полировка до сих пор остаётся главным защитником кузова, "Мовиль" всё ещё можно встретить на барахолках, а запрет на сухую протирку кузова актуален и сегодня.

Разница лишь в том, что современные автовладельцы имеют выбор из сотен средств, а советскому автомобилисту приходилось проявлять смекалку и запасаться терпением.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

