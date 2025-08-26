Суперкары за копейки и кроссоверы с автопилотом: китайские легенды, которых не увидел мир

Электросуперкар Nio мощностью 1360 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды

Китайский автопром давно перестал быть объектом иронии. Сегодня это гигантская индустрия, выпускающая не только бюджетные "рабочие лошадки", но и премиальные внедорожники, кроссоверы и даже суперкаров, способных соперничать с Tesla и Lamborghini. При этом многие интересные модели остаются известны исключительно на внутреннем рынке. Восемь "легендарных китайцев", которые могли бы вызвать ажиотаж и в России, если бы доехали до наших дилеров.

Wey — премиум от Great Wall

Wey — старший брат Haval, но с куда большим упором на комфорт и технологии. Система полного привода, "автомат", просторный салон и набор электронных помощников делают его прямым конкурентом немецким внедорожникам. В придачу — внушительный багажник и высокий уровень безопасности.

Yudo TT — два аккумулятора вместо одного

Компактный электрокроссовер Yudo ТТ1 работает сразу от двух батарей: основной на 24 кВт·ч и дополнительной на 40 кВт·ч. В сумме они обеспечивают пробег до 330 км. Есть и старший брат — Yudo ТТ3, рассчитанный на дальние поездки, с запасом хода до 300 км.

Hanteng Auto X7 — электрокроссовер для города

Модели X5, X7 и XS7 стали популярны у китайских городских водителей: батареи ёмкостью до 80 кВт·ч позволяют проезжать 300-500 км без подзарядки. Манёвренность и богатый набор электронных ассистентов делают Hanteng Auto серьёзным игроком в сегменте "умных" кроссоверов.

Venucia T60/D60/E30 — проект Nissan и Dongfeng

Venucia — дочерний бренд, созданный для китайского рынка. Кроссовер T60 оснащён бензиновым двигателем 1,6 л (120 л. с.) или электромотором. D60 чуть скромнее (109 л. с., 1,5 л), зато доступнее. А Е30 — полностью электрическая версия с пробегом около 300 км.

JMC Yusheng S330 — стиль против однообразия

Jiangling Motors сделала ставку на дизайн: агрессивные линии, LED-оптика и богатый интерьер. Под капотом — бензиновые и дизельные версии, есть полный привод и адаптивный круиз-контроль. Фишка — интеграция с мобильными приложениями, позволяющая управлять авто прямо со смартфона.

Iconiq Seven — электровэн будущего

Результат коллаборации нескольких компаний: электрический двигатель 224 л. с., запас хода 400 км и встроенный автопилот. Огромный салон рассчитан на большие семьи или корпоративные перевозки.

Nio — китайский убийца суперкаров

Четыре электродвигателя общей мощностью 1360 л. с. позволяют Nio разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. При этом запас хода — 450 км. Это не концепт, а серийная машина, которую уже называют "китайской Bugatti на батарейках".

Kandy EV — электрокар для семьи

175 л. с., крутящий момент 300 Нм, зарядка всего за час и просторный салон на пять пассажиров. Встроенные системы безопасности и мобильное приложение для управления опциями превращают Kandy EV в отличную альтернативу европейским "электричкам".

Китайский автопром переживает бурный рост и всё чаще выпускает модели, которые могут конкурировать на мировом рынке. Одни делают ставку на премиум и безопасность, другие — на дизайн и цифровизацию, третьи — на скорость и электротягу. Россияне уже знакомы с Haval, Chery и Geely, но список "скрытых жемчужин" куда шире. И кто знает — может быть, совсем скоро эти автомобили появятся и у нас.

