Почему свечи темнеют: скрытые причины, о которых молчат в сервисе

Автовладельцы нередко сталкиваются с проблемой: на свечах зажигания образуется чёрный налёт.
Если расстояние между электродами слишком маленькое, искра получается слишком короткой. Топливо не сгорает полностью, и в камере оседает нагар, который затем покрывает контакты свечи.
Утечка тока
Чёрный налёт может возникнуть и из-за проблем с изоляцией. Когда напряжение уходит через микротрещины или загрязнения, искра теряет мощность, и горючее снова не сгорает полностью.
Смешение топлива и масла
Иногда нагар появляется из-за попадания масла в отсек сгорания. В таком случае топливная смесь меняется, и свечи быстро покрываются тёмным налётом. К этому может привести и поломка электрода в крышке трамблёра.
Что делать
Для начала стоит переставить свечи местами, чтобы проверить, действительно ли проблема именно в них. Если это не помогло, лучше обратиться к мастеру: возможно, речь идёт о низкой компрессии и более серьёзных неисправностях двигателя.
Свеча зажигания - устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях.
Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.