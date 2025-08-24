Почему свечи темнеют: скрытые причины, о которых молчат в сервисе

Причины появления чёрного налёта на свечах зажигания — объяснение специалистов

Автовладельцы нередко сталкиваются с проблемой: на свечах зажигания образуется чёрный налёт.

Почему появляется тёмный налёт

Если расстояние между электродами слишком маленькое, искра получается слишком короткой. Топливо не сгорает полностью, и в камере оседает нагар, который затем покрывает контакты свечи.

Утечка тока

Чёрный налёт может возникнуть и из-за проблем с изоляцией. Когда напряжение уходит через микротрещины или загрязнения, искра теряет мощность, и горючее снова не сгорает полностью.

Смешение топлива и масла

Иногда нагар появляется из-за попадания масла в отсек сгорания. В таком случае топливная смесь меняется, и свечи быстро покрываются тёмным налётом. К этому может привести и поломка электрода в крышке трамблёра.

Что делать

Для начала стоит переставить свечи местами, чтобы проверить, действительно ли проблема именно в них. Если это не помогло, лучше обратиться к мастеру: возможно, речь идёт о низкой компрессии и более серьёзных неисправностях двигателя.

Уточнения

