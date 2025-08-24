Незаметная деталь в машине помогает больше, чем ремни безопасности

Многие думают, что поручни над дверьми помогают удерживаться во время движения.
Но тогда возникает вопрос: зачем такая ручка располагается и рядом с местом водителя?
Основное назначение
Автор Иван отмечает, что главная функция этих ручек заключается вовсе не в устойчивости. Они призваны облегчить посадку и высадку из автомобиля. Особенно это удобно в машинах с высокой посадкой или, наоборот, с низким кузовом. Такие ручки незаменимы для пожилых людей, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями.
Почему их нет во всех авто
Не каждый производитель устанавливает ручки в салоне. Иногда компании сознательно отказываются от них, чтобы сэкономить пространство. В других случаях причина банальна — удешевление автомобиля.
