Незаметная деталь в машине помогает больше, чем ремни безопасности

Зачем устанавливают ручки над дверями: польза для водителя и пассажиров

Многие думают, что поручни над дверьми помогают удерживаться во время движения.

Фото: flickr.com by loubeat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салон автомобиля Hyundai

Для чего нужны ручки в салоне

Но тогда возникает вопрос: зачем такая ручка располагается и рядом с местом водителя?

Основное назначение

Автор Иван отмечает, что главная функция этих ручек заключается вовсе не в устойчивости. Они призваны облегчить посадку и высадку из автомобиля. Особенно это удобно в машинах с высокой посадкой или, наоборот, с низким кузовом. Такие ручки незаменимы для пожилых людей, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями.

Почему их нет во всех авто

Не каждый производитель устанавливает ручки в салоне. Иногда компании сознательно отказываются от них, чтобы сэкономить пространство. В других случаях причина банальна — удешевление автомобиля.

Уточнения

