Газ и тормоз вместе: ошибка, которая превращает автомат в бомбу замедленного действия

Одновременный газ и тормоз в режиме Drive сокращают ресурс АКПП
3:38
Авто

Автомобиль с автоматической коробкой передач давно стал привычным выбором для российских водителей. Многие считают его удобнее и понятнее классической «механики». Но чем популярнее становятся автоматы, тем больше возникает вопросов об их эксплуатации. Один из самых частых — что будет, если одновременно нажать педали газа и тормоза?

Основы работы АКПП

В режиме Drive машина всегда готова к движению вперёд. Стоит отпустить тормоз — и автомобиль медленно покатится, даже если педаль газа не тронута. Газ, в свою очередь, отвечает за ускорение и помогает преодолевать подъёмы. Таким образом, тормоз удерживает машину от движения, пока включён режим «D».

Помимо Drive, у автомата есть и другие режимы. Нейтраль (N) полностью разрывает связь между двигателем и колёсами — мотор работает, но тяга не передаётся. Обычно этот режим нужен только при буксировке или некоторых сервисных операциях. Паркинг (P) фиксирует механизмы трансмиссии, удерживая автомобиль неподвижным даже на уклоне и исключая риск самопроизвольного движения.

Нейтраль и паркинг: безопасные режимы

Когда коробка стоит в нейтрали или паркинге, опасаться нечего. Двигатель может свободно раскручиваться, обороты растут, но колёса не крутятся. В этот момент трансмиссия фактически не участвует в процессе, поэтому никаких перегрузок для механики не возникает.

Режим Drive и эффект Launch

Совсем иная картина складывается в положении «D». Если одновременно жать на газ и тормоз, мотор раскручивается, а машина остаётся на месте. Стоит отпустить тормоз — и автомобиль резко стартует. Такой приём называется launch. Он зрелищный и даёт быстрый разгон, но при этом серьёзно нагружает узлы АКПП. Если использовать его часто, ресурс трансмиссии заметно сокращается.

Не все коробки позволяют выполнять такой трюк. На ряде моделей предусмотрена защита: при нажатом тормозе система блокирует движение. Снять этот запрет можно только через диагностическое оборудование, что в реальной эксплуатации не имеет смысла.

Когда машина уже в движении

Представим другую ситуацию: автомобиль едет, а водитель одновременно давит на обе педали. Двигатель в этот момент пытается передать тягу на колёса, а тормозная система их блокирует. Основная нагрузка ложится именно на узлы АКПП, отвечающие за передачу крутящего момента.

Современные системы защиты

Разовый «двойной» нажим катастрофы не вызовет. Современные автоматы конструктивно рассчитаны на подобные эпизоды. Более того, большинство свежих моделей оборудованы электроникой, которая контролирует такие ситуации. Блок управления следит, чтобы гидротрансформатор не выходил за пределы допустимой нагрузки: при необходимости система ограничивает тягу или вмешивается другим способом.

Если нажать газ и тормоз одновременно, коробка передач испытает дополнительную нагрузку. Но единичные случаи не опасны: электроника сама защитит трансмиссию от критических перегрузок. А вот регулярные «жёсткие старты» в стиле launch — верный способ сократить срок службы АКПП.

Уточнения

Оши́бка — непреднамеренное, случайное отклонение от правильных действий, поступков, мыслей, разница между ожидаемой или измеренной и реальной величиной.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
