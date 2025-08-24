Топ-5 автомобилей, где автомат не станет кошмаром: надёжные варианты до 1,5 млн

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Какие машины с автоматом купить до 1,5 млн рублей: Solaris, Focus и Polo
Автоматические коробки передач в России становятся всё более востребованными: они удобны, современны и во многих ситуациях давно превзошли механику. Но рост цен на новые автомобили и ограниченное предложение иномарок заметно осложнили выбор. Поэтому многие обращают внимание на проверенные временем модели с пробегом. Мы подготовили подборку из пяти машин с надёжным классическим автоматом, которые можно приобрести в пределах 1,5 млн рублей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Hyundai Solaris II: надёжный городской вариант

Hyundai Solaris второго поколения уверенно открывает рейтинг. Установленный на нём "автомат" способен без капитального ремонта пройти до 250 тысяч километров. Оптимальный выбор — версия с мотором 1,6 литра на 123 л. с., чей ресурс превышает 350 тысяч километров. Но при покупке стоит быть осторожным: автомобили, ранее использовавшиеся в такси, лучше обходить стороной.

Ford Focus II: крепкий середнячок

Ford Focus второго поколения — один из самых удачных вариантов в сегменте. Машина комплектовалась надёжным 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 100 л. с. в паре с классической АКПП. Такая связка способна выдержать более 300 тысяч километров пробега. Дополнительным плюсом является разнообразие кузовов: седан, хэтчбек и универсал.

Volkswagen Polo V: простой и выносливый

Volkswagen Polo пятого поколения также зарекомендовал себя как долговечный автомобиль. Его автоматическая коробка передачи отличается надёжностью, а ресурс машины в целом составляет около 300 тысяч километров. Двигатели объёмом 1,6 литра предлагались в вариантах на 105 и 110 л. с., но после 150 тысяч километров некоторые моторы могут начать расходовать масло. Как и в случае с Solaris, стоит избегать экземпляров, которые работали в такси.

Hyundai Tucson I: доступный кроссовер

Hyundai Tucson первой генерации остаётся отличным выбором среди подержанных кроссоверов. Его классический "автомат" надёжен, а стоимость на рынке сегодня не превышает 1 млн рублей. Модель предлагалась как с передним, так и с полным приводом. Наиболее предпочтительным вариантом считается мотор объёмом 2,7 литра мощностью 175 л. с., который сочетает в себе ресурс и динамику.

Geely Atlas I: свежий представитель списка

Самая современная модель в подборке — Geely Atlas первого поколения. Найти автомобиль с пробегом и в хорошем состоянии за сумму до 1,5 млн рублей вполне реально. Под капотом могут быть двигатели мощностью от 139 до 184 л. с., которые работают в паре с классическим автоматом. Для тех, кто ищет относительно свежий автомобиль в пределах бюджета, это один из самых интересных вариантов.

Все эти модели — достойный выбор для тех, кто хочет получить надёжный автомобиль с автоматической коробкой передач, не выходя за рамки полутора миллионов рублей. Каждая из них имеет свои особенности, но объединяет их одно: проверенная временем трансмиссия, которая дарит водителю комфорт и уверенность на дороге.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

