Машина на подписке: где проходит грань между удобством и навязанной монополией

OTA-обновления автомобилей несут риски для безопасности — мнение Арнульфа Тимеля
Автомобили постепенно становятся похожи на смартфоны: теперь они умеют получать обновления "по воздуху" — через OTA (Over-the-Air). Эта технология позволяет без визита в сервис обновлять функции, исправлять ошибки и повышать уровень безопасности. Водителю остаётся лишь подключить машину к интернету, и через несколько минут программное обеспечение окажется обновлённым.

Однако вместе с удобством приходят и новые риски. Не все апдейты приносят пользу, а иногда изменения происходят в ущерб владельцу — и нередко без его ведома.

Подписка вместо покупки

OTA активно используют Tesla, BMW, Mercedes, Audi и Volkswagen. Многие функции в их автомобилях уже встроены в "железо", но заблокированы и доступны лишь за дополнительную плату. Например, Audi предлагает включить LED-матричные фары, навигацию или парковочный ассистент через онлайн-подписку. За год использования таких фар придётся заплатить около 260 евро, а бессрочное подключение обойдётся более чем в 1300 евро. Навигация может стоить от 600 до 3000 евро в зависимости от срока.

Всё это активируется удалённо через личный аккаунт владельца — без посещения дилера. С одной стороны, это удобно, с другой — превращает машину в своеобразный "магазин приложений", где даже базовые опции становятся платными товарами.

Когда обновления работают против

Самая большая проблема в том, что автопроизводители далеко не всегда уведомляют водителей об изменениях. Так, в 2019 году владельцы Tesla неожиданно заметили снижение запаса хода и увеличение времени зарядки. Причина крылась в скрытом OTA-обновлении.

Более того, подобные апдейты могут использоваться для обхода официальных отзывных кампаний. Недавно в этом заподозрили китайскую компанию Xpeng. Если неисправность связана с программным обеспечением, вместо публичного уведомления и внесения данных в реестр производитель может просто "подправить код". В результате никто, кроме самого автоконцерна, не узнает о том, что был риск для безопасности.

Голос экспертов

Эксперты уверены, что будущее за OTA-обновлениями, но при одном условии — они должны быть прозрачными и контролируемыми.

"Владелец обязан знать, какие изменения устанавливаются в его автомобиль, и иметь возможность отказаться от обновления без потери функций", — считает эксперт ADAC Арнульф Тимель.

Он также подчёркивает, что машины должны быть надёжно защищены от взлома программного обеспечения. Одним из вариантов может стать использование международного стандарта Common Criteria, который проверяет безопасность на уровне исходного кода. Однако большинство компаний пока избегают независимой сертификации, предпочитая закрытые внутренние проверки, пишет 110 km. ru.

Цифровая свобода или цифровая зависимость

Сегодня OTA действительно делает автомобили гибкими: их можно дооснастить новыми функциями, не заезжая в сервис. Но вместе с этим возникает новая зависимость — от решений автопроизводителей. Если раньше владелец был хозяином купленного автомобиля, то теперь часть функций может принадлежать компании, а не пользователю.

Вопрос остаётся открытым: где грань между удобным сервисом и навязанной цифровой монополией? Будущее автомобильной индустрии зависит от того, смогут ли производители соблюдать баланс между интересами бизнеса и правами автовладельцев.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
